Mercredi, à trois jours du court déplacement de son équipe à Pau, l’ouvreur Camille Lopez est revenu sur la belle victoire bayonnaise face au Lou, a affirmé que, malgré tout, les objectifs ne changeaient pas à l’Aviron, avant de se projeter sur la rivalité basco-béarnaise qui rythmera la rencontre de samedi.

Que retenez-vous de la victoire face au LOU ?

C’est un bon match, puisque comptablement, on sort avec cinq points. Nous avons été efficaces et nous avons su nous adapter aux conditions. Avec un temps comme ça, tu sais qu’il ne va pas y avoir de grandes envolées. Nous avons eu la chance d’être propres sur notre défense et très forts en conquête, notamment sur notre mêlée, où nous les avons mis à mal.

Avez-vous été surpris de l'emporter avec un tel écart ?

Bien sûr. On aurait signé de suite pour ça. Pour moi, on jouait une équipe, qui n’est pas à sa place dans ce championnat. L’an dernier, elle a terminé troisième. Elle est habituée à se bagarrer pour la phase finale. Alors forcément, nous avons été surpris que ça puisse se décanter comme ça.

Les objectifs de l’Aviron bayonnais ont-ils changé après ce match ?

Certes, on a pris cinq points, qui nous font du bien, mais ça ne change rien. Je fais le scénario catastrophe, mais si on ne gagne pas à l’extérieur et qu’on en perd un à domicile, on se retrouve en bas du classement. C’est très serré. Si tu fais un résultat à l’extérieur, ça change la donne, mais force est de constater que pour le moment, on n’y arrive pas. Nous sommes fragiles et nous ne pouvons pas nous permettre de dire, après notre victoire contre Lyon, qu’on vise autre chose que le maintien.

Pour autant, vous n’êtes, aujourd’hui, qu’à trois points de la cinquième place. Qu’est-ce que ça vous inspire ?

Si tu arrives à faire une performance à l’extérieur et que tu restes invaincu à domicile, tu ne seras pas loin du truc, mais je regarde vers le bas et tout est collé aussi. Tout le monde est dans un mouchoir de poche. C’est plus tendu que les autres années, et ça le devient de plus en plus, saison après saison. Tout le monde bataille, s’accroche. On en a conscience. On est heureux de jouer dans un championnat hyper relevé et intéressant.

Avec votre position actuelle, pouvez-vous vous permettre de souffler, un peu, dans ce marathon ?

Je ne pense pas que ça nous permette de souffler. Nous avons fait un bon résultat, mais la réalité de ce championnat, c’est qu’on a profité samedi soir et dimanche de la performance de samedi. Le lundi, la réalité du Top 14 te remet une gifle et te dit que tout est remis à zéro, parce qu’un autre gros match se présente le week-end d’après.

Qu’attendez-vous du voyage à Pau ?

Bayonne face à Pau, ce sont toujours des matchs particuliers. On a, certes, cassé leur dynamique sur le match aller, puisque nous avons enfin réussi à battre les Palois. On a l’avantage de se déplacer, donc on aura moins de pression de résultat qu’eux. Après, force est de constater que, cette année, ils sont au-dessus de nous. Ils font une drôle de saison. On sait qu’on va avoir un match compliqué à jouer, mais le but, c’est qu’on y mette les ingrédients nécessaires pour pouvoir rivaliser. Si on y va la fleur au fusil, on en prendra 40 et on le regrettera. J’espère qu’on va être prêt à s’allumer samedi après-midi.

Même si un Bayonne-Pau n’a rien à voir avec un match face à Biarritz, sentez-vous aujourd’hui une certaine rivalité, sur un passé récent, entre les deux équipes ?

On ne peut pas parler de vrai derby, c’est Biarritz-Bayonne. Mais c’est sûr que le fait de ne pas arriver à battre les Palois pendant autant de temps a créé quelque chose, une certaine rivalité entre les deux équipes. Après, je vous parle de ça, mais je ne suis là que depuis un an et demi. Pour moi, ça n’a pas grand-chose de particulier, mais force est de constater que ça l’est un tout petit peu. C’est l’avantage, aussi, de ces matchs. Même si ce n’est pas un derby, tu joues un club voisin. Ce sont toujours des matchs intéressants à jouer avec une certaine ambiance. C’est plaisant. Après, il ne faut pas en faire toute une histoire non plus. Le vrai derby, c’est Biarritz Bayonne, mais aujourd’hui, on se raccroche sûrement à ces duels avec les Palois parce qu’il n’y a plus de Biarritz-Bayonne.

Samedi, avant de rentrer sur la pelouse du Hameau, aurez-vous dans un coin de la tête la rencontre disputée à Anoeta, l’an passé ?

Personnellement, oui, je l’aurai, car je l’ai vécu. J’ose espérer, et je pense que ceux qui l’ont vécu l’an dernier, l’auront un peu en travers. Je pense que nous sommes grandement responsables de notre prestation, l’an dernier, à Anoeta. Ça avait gâché cette belle fête. C’est dommage d’avoir perdu ce match-là.

À l’aller, vous aviez largement dominé Pau (35-16). Dès lors, devez-vous encore plus vous méfier d’une réaction béarnaise ?

Nous avons conscience qu’à l’aller, ils avaient fait quelques rotations, ils n’étaient pas venus avec leur équipe type. La réalité de ce championnat, c’est que les matchs sont complètement différents et on ne peut pas se fier à la rencontre aller. Pas mal de mois et de matchs sont passés entre-temps. Le match aller ne servira pas pour celui de samedi.

À quel type de rencontre vous attendez-vous ?

S’il fait comme samedi, ça ne sera pas du grand spectacle. Si, en revanche, les conditions le permettent un peu plus, ça peut être un match assez sympa et ouvert sur le plan offensif. On essaye de faire du jeu, les Palois ont une très belle équipe, qui propose pas mal de jeu aussi. Ça dépendra de la météo. J’espère qu’on y mettra les ingrédients.

Au niveau des trois-quarts, vous trouvez-vous en progrès ?

Je ne sais pas si c’est en progrès, mais il y a eu des matchs plus intéressants que d’autres. En début de saison, même si j’ai l’action intéressante contre Toulouse, où on marque en bout de ligne, on manquait de quelque chose. Contre le Racing, nous avons fait des choses intéressantes, face à Toulouse aussi. Après, de là à dire qu’on est en progression, je ne peux pas me le permettre. Quand on voit certaines équipes jouer, on a encore du boulot.

Un match face à Pau est-il plus particulier, quand on est né à Oloron-Sainte-Marie ?

Pas plus que ça, mais c’est toujours un plaisir de rejouer vers la maison. Je suis né à Oloron, qui est situé entre Pau et Mauléon, ça fait toujours plaisir de revenir. Après, ça me le faisait un peu plus quand je jouais à Clermont, ou Perpignan, car c’était plus loin et ça me ramenait à la maison.

Plus jeune, alliez-vous plutôt voir Pau ou Bayonne ?

J’ai été un peu partout, à Pau, Bayonne, Biarritz, Dax… J’ai eu fait pas mal de stades.

Les Béarnais et Basques se ressemblent-ils, au niveau de la culture ?

Je pense qu'il y a des similitudes, après, si je dis que c’est pareil, je vais me faire des ennemis. Je ne suis pas Basque à 100 %, parce que déjà, culturellement, je ne le parle pas. Il y a une certaine différence que je ne peux pas vous expliquer. Même si je suis né dans le Béarn, je me considère plus Basque, car j’ai vécu toute ma jeunesse et mon adolescence à Mauléon, en Soule. Je m’associerai plus au côté basque.