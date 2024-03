Sous une pluie insistante l'Aviron bayonnais s'est pourtant offert un véritable festival offensif en deuxième période. Les hommes de Grégory Patat ont construit ce succès patiemment pour s'offrir un bonus offensif face à des Lyonnais qui ont eu beaucoup de mal à mettre leur jeu en place. Une victoire 39-10 face au Lou qui permet aux Basques de remonter au classement.

‌Dans des conditions de jeu rendues très difficiles par la pluie du pays basque, l’Aviron bayonnais a écrasé Lyon dans son imprenable forteresse de Jean Dauger. Huitième victoire en autant de rencontres à domicile pour Bayonne, qui s’approche du top 6. Pas inspiré, friable défensivement, indiscipliné (15 pénalités concédées), le LOU confirme son statut de pire équipe à l’extérieur du Top 14.

Sous la pluie, toujours pousser à la faute

Au-delà de l’adversité, les acteurs du match ont avant tout dû lutter contre les conditions climatiques. La forte pluie qui tombait a modifié les plans de jeu des deux équipes, et il a été difficile d’envoyer du beau jeu dans cette rencontre. La plupart du temps, on a assisté à du jeu au pied, cherchant à pousser à la faute les adversaires. Avec plusieurs pénalités obtenues très tôt, l’Aviron préférait la touche aux points, et il a fallu attendre une vingtaine de minutes pour que Léo Berdeu n’ouvre le score, d’une pénalité de 40 mètres (0-3, 20ème).

Les Basques ont alors fait le siège du camp adverse. La longue occupation des 22m n’a pas de suite résulté dans des points, mais provoqué un carton jaune à Joël Kpoku (27ème). En supériorité numérique, Bayonne en a profité pour d’abord prendre les points (29ème). Puis a trouvé une penaltouche à cinq mètres de la ligne, le maul allait au bout, conclu par Uzair Cassiem (10-3, 34ème). Le LOU a bien eu d’autres ballons d’attaque, mais sans les exploiter. Et le drop de Jackson a complètement manqué la cible (37ème).

‌Bayonne déroule, Lyon abandonne

Peu à peu, l’Aviron devient la seule équipe à jouer sur le terrain. Camille Lopez manque un drop (44ème) mais passe une pénalité (13-3, 47ème). Le réalisme a mis du temps à venir, mais sur une touche volée par Arthur Iturria, Bayonne avait le ballon haut. Après un long travail des avants, Bourdeau terminait son pick and go par un essai (20-3, 59ème). Puis dans leur camp, les Basques lançaient du jeu de trois-quarts, avec une bonne percée d’Erbinetagaray. Machenaud avait suivi, mais son coup de pied n’était pas récupéré par Baget. Pas de souci pour l’ailier, car ses avants récupéraient une pénalité sur la mêlée. Il jouait vite et marquait en coin (25-3, 64ème), les Lyonnais ayant la tête ailleurs.

Les visiteurs avaient lâché le match. Berdeu envoyait son renvoi en touche, laissant à Bayonne la possibilité d’attaquer à nouveau. Baget était repris, mais Thomas Ceyte résistait à deux plaquages pour valider le bonus offensif (32-3, 68ème). Les replis défensifs ne se faisaient plus. Dans un 4 contre 2 sur l’extérieur, Tiberghien marquait un cinquième essai bayonnais (39-3, 74ème), beaucoup trop facilement. Le réveil en fin de match et l’essai de Marchand après la sirène ne servait à rien (39-10, 83ème). Victoire bonifiée pour Bayonne, à deux points du top 6, mais qui va devoir enfin gagner un match à l’extérieur pour viser plus haut. Lyon, 11ème, n’a plus que 2 points d’avance sur la zone rouge.