Auteur d’un essai et d’un match intéressant, le deuxième ligne Thomas Ceyte a apprécié la prestation collective de son équipe, qui a pris le bonus offensif face au LOU (38-10). Après la rencontre, il s’est aussi projeté sur la double réception importante qui attend désormais l’Aviron, courant mars.

Thomas, si on vous avait dit que vous alliez prendre un bonus offensif face à Lyon, cet après-midi, on imagine que vous auriez eu du mal à y croire ?

Oui, avec les conditions et la proximité qu’on a, avec eux, au classement, ce n’est pas une chose à laquelle on aurait pensé. Lorsque nous passons à trois essais à zéro, on se dit qu’on a le bonus et que, maintenant qu’on l’a, il ne faut pas le lâcher. Ce bonus, ce n’était pas dans les plans, à l'origine, mais on le prend et tant mieux.

C’est, pour l’Aviron, une nouvelle performance très aboutie…

Oui. Ça a mis du temps à se décanter, mais prendre cinq points ce soir… Quatre, c’était l'objectif. Ce soir, c’est abouti. Il y a un score assez large. Devant, il y a eu un travail de sape et ça a ouvert des brèches, derrière, quand on voit l’essai de Cheikh Tiberghien ou les percées d’Arnaud Erbinartegaray. Collectivement, c’est un gros match. C’est peut-être l’un des plus gros matchs qu’on ait fait cette année.

On a senti du mieux dans le jeu. Vous aussi ?

Oui, il y a du mieux. Nous avons fait une très bonne semaine d'entraînement. Elle était axée sur les “pick-and-go”. Dès lundi, on savait qu’il allait pleuvoir et que les conditions allaient être compliquées. Franchement, c’est très usant, physiquement, de faire ces pick-and-go. Ça engorge énormément les jambes, mais je pense que ça leur a fait mal à la tête. La mêlée leur a fait mal aussi. Ça résume le travail de sape qui a été fait, aujourd’hui, pendant les cinquante premières minutes et qui a fait qu'à la fin, ça a été un peu plus facile.

Avez-vous trop joué sur les 25 premières minutes ?

Contrairement à nous, les Lyonnais rentrent bien dans le match. Nous sommes souvent dans notre camp, mais ce qui nous fait du bien, avant cette mêlée ou après, je ne sais plus, c’est cette grosse séquence défensive à l’entrée de nos 22 mètres où on les fait reculer et où ils tentent le drop, car ils n’ont pas d’autres options. En mêlée, on sentait qu’on pouvait vraiment partir, il fallait juste être payé et montrer à l’arbitre que nous étions dominants. Ça a été fait sur cette mêlée et ça a été le fil conducteur du match. Devant, nous avons fait un bon match en mêlée et sur les ballons portés, même si nous avons été beaucoup sanctionnés, en première mi-temps et à juste titre. Devant, on a répondu présent.

Vous êtes-vous rassurés, aujourd'hui, face à une équipe qui n’est peut-être pas à sa place ?

Derrière nous, il y a Montpellier et Lyon, qui ne sont pas à leur place. Perpignan est en train de démonter tout le monde à domicile. Alors ce soir, oui, nous nous sommes rassurés, car nous avons fait un gros match. À la fin, on peut se regarder droit dans les yeux. Personne n’a triché. On s’est envoyé comme des fous, ils ont dû s’envoyer pour marquer leur essai. Alors rassuré, complètement, oui. Et heureux.

Qu’attendez-vous du match à Pau, le week-end prochain ?

Nous sommes vraiment à la croisée des chemins. On va préparer Pau et on va voir comment ça va se passer, mais si on a la chance de gagner les deux matchs à la maison, ensuite, ça va nous rapprocher du top six et ça peut nous amener une petite fin de saison assez sympa, comme l’année dernière. C’est un peu ce qu’on veut faire. On va garder un œil sur le maintien en essayant d’avoir une bonne marge de sécurité, mais on va essayer de regarder un peu plus haut, aussi.

La rencontre face à la Section, l’année dernière, à la même période, était un match de gala à Anoeta. Cette fois, ce sera un match de classement…

L’année dernière, nous l’avions très mal préparé, les joueurs, le staff… L’ensemble du club s’est trompé, ce jour-là. Je pense que tout le monde va apprendre de ses erreurs et on va faire en sorte que ça ne se reproduise pas. On va jouer contre une équipe de Toulon très solide. On n’y est pas encore, mais je pense qu’on devra le préparer différemment.

D’autant que, l’an dernier, la situation comptable était globalement similaire…

L’an passé, nous étions allés à Anoeta sur un match de reprise. Nous sortions d’une semaine de vacances. Là, ce sera différent, on aura joué La Rochelle une semaine avant. Ce sont des petits détails qui, je l’espère, feront leur différence. Les matchs de reprise sont toujours compliqués à la maison. C’est pour ça que c’est bien de se déplacer. On a moins de pression.