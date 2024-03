Face à un concurrent direct, Bayonne n’a pas fait de détail. Avec une victoire bonifiée… pas prévue dans les plans. L’Aviron attaque de la meilleure des manières une période charnière.

Joël Rey qui salue la prestation des trois-quarts, Cheikh Tiberghien qui rend hommage à ses avants, l’Aviron était vraiment en osmose face à des Lyonnais redoutés au plus haut point. "Collectivement, c’est un gros match, résume Thomas Ceyte, peut-être l’un des plus gros cette saison !" La victoire s’est construite, patiemment, méthodiquement. Avec d’abord, un travail en amont au cours d’une semaine d’entraînement réussie.

"On l’a axée sur les pick and go, continue le deuxième ligne. On savait que les conditions météo allaient être compliquées. C’est très usant physiquement. Ça leur a fait mal à la tête en plus de la mêlée." La mêlée, une arme qui, en effet, a fait basculer le match. "Elle a été déterminante, confirme l’entraîneur des avants. Mais il faut qu’on soit plus régulier. Si tous les week-ends, elle devient un point fort de l’équipe, alors on aura franchi un cap."

Un cap à atteindre

Le cap, il est encore à atteindre mais l’Aviron s’y attelle. En se basant sur des résultats ou des contenus qui commencent à l’installer dans une courbe rassurante. Comme le laisse penser ce succès face à Lyon. "On a construit le match sur la durée, explique Cheikh Tiberghien. À la mi-temps, on a su se dire ce qui allait, ce qu’il fallait corriger, et ensuite, on l’a appliqué. On a vu au fil du match, après, qu’on était largement dominants."

Ce genre de prestation face à une formation dont on dit qu’elle n’est pas à sa place au classement, renforce la confiance au cœur d’une période capitale pour Bayonne. Les Basques ont donc attaqué cette série de rencontres par un succès convaincant face à Lyon. Ils se rendent à Pau samedi, avant de recevoir La Rochelle et Toulon. À un moment clé de la saison, ils peuvent tout aussi bien avoir des vues sur le top 6 comme se retrouver à ferrailler pour s’éloigner des deux dernières places.

"Notre ambition, pose d’emblée l’arrière bayonnais, est de s’éloigner du bas de classement. On verra où l’on en sera dans trois semaines." Le travail face aux Rhodaniens accompli a tôt fait de propulser les Bayonnais vers le proche avenir dont Joël Rey mesure l’importance. "Le tournant de la saison, on y est. On a fait un pas en avant. Mais rien n’est décidé. Ce le sera à la fin de ces trois matchs. Au vu de nos performances après ces trois matchs, là, on pourra dire si on aura franchi un cap. Aujourd’hui, il y a une belle performance. Pour le classement, il y a encore des résultats à valider." Le déplacement à Pau, samedi, sera hautement instructif.