Les Bleuets ont surclassé des Gallois inférieurs en partie grâce à un doublé en puissance du pilier Zinédine Aouad. Derrière, le Bayonnais Xan Mousques a initié de nombreuses attaques par sa vitesse et son jeu au pied.

15. Xan Mousques : 8/10

L'arrière de l'Aviron bayonnais est devenu un élément cadre de cette équipe version 2024. On l'a encore vu aujourd'hui à Cardiff. Notamment grâce à un jeu au pied très juste en première période. En tout début de rencontre, il distille un par-dessus malin pour Brau-Boirie. Il récidive avec un très bon jeu au pied en profondeur mais Brau-Boirie échappe le ballon. Encore une fois par son pied, il trouve un bon 50/22 à la demi-heure de jeu. Il est remplacé par Oliver Cowie à la 61ème.

14. Maxence Biasotto : 7/10

L'ailier briviste s'est montré en jambes ce jeudi soir. On l'a vu se proposer à plusieurs reprises dans les attaques françaises. À la 10ème minute, il dépose la défense galloise par sa course et sert parfaitement Xan Mousques pour le premier essai du match. Actif tout au long de la rencontre, son jeu au pied bien inspiré à la 70ème minute a eu le mérite d'être tenté.

13. Fabien Brau Borie : 5,5/10

Il n'a pas su se mettre en évidence offensivement malgré les diverses phases de possession française. Il aurait pu se distinguer par un essai sur un bon jeu au pied de Mousques mais a laissé échapper la balle. Le Palois a fait un travail discret mais a tenu son rang. Il est sorti à la 54ème, remplacé par Robin Taccola.

12. Mathys Belaubre : 6,5/10

Il a fait un superbe travail de sape face à des Gallois assez costauds. À l'image de cette belle avancée verticale et déstabilisante pour la défense galloise, à la 30ème minute dans les 22 mètres adverses. C'est ce qu'on appelle un match propre et dans un registre qu'il a su parfaitement maîtriser. En fin de match, il a glissé au poste de second centre avec sérieux, à tel point qu'il s'est offert un essai à la 74ème minute.

11. Nathan Bollengier : 6/10

Le Rochelais faisait son match de reprise après une période de convalescence. Il a d'abord été sanctionné d'un carton jaune à la 23ème minute après une tentative manquée d'interception sur une attaque galloise. Juste avant le quatrième essai, c'est lui qui perce et sert Brau Boirie dans son sillage. Un peu trop emballé, il s'est vu pénalisé à la 49ème minute. Mais c'est aussi lui qui est à l'initiative d'un bon contre ruck à la 52ème.

10. Jean Cotarmanac'h : 6,5/10

L'ouvreur breton a fait le job. Auteur d'un 100% au pied (4 transformations sur 4 et 1 pénalité inscrite sur 1 tentée), il a montré son sang-froid face aux poteaux. Dans l'animation, il a insisté dans l'utilisation du jeu à la main et a mis ses trois-quarts sur de bons rails. Il a trouvé une belle pénaltouche à la 51ème minute et a su remettre la pression dans le camp gallois. Touché au coude, il est sorti à la 56ème.

9. Thomas Souverbie : 6/10

Dans un match plutôt haché, il a réussi tant bien que mal à mettre un peu de rythme. Impliqué et actif, c'est lui qui sert Tolofua d'une passe rapide à la 60ème minute pour le cinquième essai du match. Globalement, il a mené d'une main de fer ses avants dans les zones de combat en insistant au près quand il le sentait nécessaire.

8. Loan Lavergne : non noté

Tout comme Mézou et Lotrian, Lavergne s’est rapidement blessé dans le match. Touché à une cheville, il est sorti dès la 18ème minute. Sialevailea Tolofua (7,5/10) a pris sa place au centre de la troisième ligne. Le Toulousain a été coupable de quelques maladresses ballon en main, comme face à l’Italie. Mais ça, c'était avant de rayonner sur la rencontre. À la 47ème minute, il a annihilé à lui tout seul une offensive des locaux avec un contre-ruck qui a fait son effet. À l’heure de jeu, Tolofua a été auteur d’une action de classe. Après avoir récupéré le ballon à trente mètres de l’en-but adverse, il a tout simplement été inarrêtable. Du talent et de la vitesse, qui ont permis aux Bleuets de marquer leur cinquième essai de la soirée. Élu homme du match, le Haut-Garonnais a été un des grands artisans du large succès tricolore.

7. Joe Quera Karaba : 8/10

Le flanker s’est dans un premier temps contenté du travail de l’ombre… avant de démontrer toute l’étendue de son talent. Peu avant la demi-heure de jeu, il a été auteur d’une première intervention qui a mis la défense galloise en difficulté (28ème). Quelques secondes plus tard, rebelote. Quere Karaba s’est saisi du ballon, et a terminé derrière la ligne. Du grand art. Juste avant la mi-temps, c’est lui qui sert sur un plateau Aouad, qui a fini en terre promise.

6. Geoffrey Malaterre : 6,5/10

Peu en vue dans les quarante premières minutes, le Briviste n’a pas mis longtemps à se montrer dès le retour des vestiaires. Sur l’aile gauche, il a fait parler sa vitesse avant de réaliser une magnifique passe après-contact. L’action n’est malheureusement pas allée à son terme. À la 53ème minute, il a sauvé la patrie avec un sévère plaquage sur un Gallois qui avait pris l’intervalle.

5. Hugo Descube : 7,5/10

Pour sa première apparition dans ce Tournoi U20, le joueur du Stade toulousain a attendu pour se montrer. Comme Mézou, il a chauffé les épaules, avant de se faire plaisir avec le cuir entre les doigts. Juste avant le premier essai d’Aouad, il a mis les Français dans l’avancée grâce à sa puissance. Sur sa lancée, il a mis sur le reculoir le pays de Galles avant la quatrième réalisation tricolore. Puissance et mobilité, tout ce qu’on demande à un deuxième ligne moderne. On excuse son en-avant évitable à la 66ème minute. Un peu de précipitation.

4 : Corentin Mézou : 6/10

Soirée contrastée pour le capitaine des Bleuets. Guerrier comme à son habitude, il s’est blessé juste avant la mi-temps et a été obligé de laisser ses partenaires plut tôt que prévu. C’est le Rochelais Simon Huchet (5,5/10) qui a pris sa place. Pas grand chose à signaler en ce qui concerne ce dernier. Certains diront que c’est une bonne nouvelle quand on parle d’un avant, d’autres diront qu’il n’a pas assez pesé sur la rencontre.

3. Zaccharie Affane : 6/10

Champion du monde l’été dernier, Affane n’a pas vraiment assumé son statut du côté de Cardiff. Certes, il a dominé la première mêlée sans être récompensé, mais il a par la suite été sanctionné pour avoir perdu ses appuis. Dans le jeu courant, le Bordelo-Béglais n’a pas vraiment fait parler sa puissance. Une partie frustrante pour un des cadres du groupe. Le droitier a été remplacé à l’heure de jeu par Duchêne.

2. Mathys Lotrian : non noté

Le match du Perpignanais s’est malheureusement arrêté dès la première minute. Sur un contact, Lotrian s'est assommé et a dû quitter les siens, complètement groggy. Son remplaçant, Léo Chauvin a eu du mal à se régler en touche. Le Bordelo-Béglais a manqué quelques lancers. Dans le jeu, pas grand-chose à retenir au sujet de Chauvin, qui s’est donné en défense.

1. Zinedine Aouad : 8/10

Le pilier gauche de l’UBB a tout écrasé sur son passage. Discret lors des premières minutes du match, il s’est distingué dès la première offensive française avec plusieurs percussions efficaces. Sa prestation a pris une autre dimension en fin de premier acte. Aouad s’est offert un doublé en puissance (36ème et 40ème). Du pur régal. Remplacé à la 53ème minute par Léo Ametlla, le Girondin peut être fier de sa performance.