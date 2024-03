Ce jeudi soir, l'équipe de France des moins de 20 ans a fait sa loi à Cardiff face au pays de Galles. Dominateurs tout au long de la rencontre, les Bleuets ont inscrit six essais, ce qui bonifie bien évidemment leur succès sur le score de (45-12). Le pilier gauche Zinedine Aouad s'est offert un doublé. Les Français reprennent confiance une semaine avant le duel face à l'Angleterre.

Battue deux fois depuis le début de ce Tournoi des 6 Nations des moins de 20 ans, l'équipe de France avait envie de remettre les pendules à l'heure au pays de Galles. Et le travail a été bien fait ! Il n'a fallu qu'une période (5-28, 40e) pour que les partenaires de Mousques s'adjugent un succès aisé avec pas moins de six essais (12-45).

Grâce à ce succès bonifié, l'équipe de France conforte sa place sur le podium (3e, 13 points) et met la pression sur l'Irlande (2e, 14 points). Le pays de Galles reste en bas de classement (5e, 5 points).

Revanchards, les avants ont montré la voie

Tancé à la suite de la contre-performance face à l'Italie, le paquet d'avants français a montré son vrai visage à l'Arms Park. Dans un début de match perturbé par les blessures de Lotrian (1e, commotion) et Ackerman (3e), les Français ont mis la marche avant par Xan Mousques. À la suite d'un maul porté, la bande à Mézou a trouvé une solution grâce à une combinaison au centre du terrain. Biasotto a percé puis a parfaitement fixé pour offrir l'ouverture de la marque.(0-7, 11e).

Malgré un avertissement écopé par Bollengier, pour un en-avant volontaire (23e), et à la réduction de l'écart de Josh Morse (5-7, 23e), les Tricolores ont trouvé des solutions en passant par l'axe. Dans un jeu frontal, Joe Quere Karaba (33e, très en vue dans cette période, et Zinédine Aouad, auteur d'un doublé (37e et 40e+2), ont fait grimper le score en moins de dix minutes grâce à leur puissance (5-28). Une première période tout en maîtrise qui a permis de valider le bonus offensif. Malheureusement, les Bleuets en ont payé un lourd tribut avec les blessures de Lavergne (cheville droite) et Mézou (épaule droite).

Une deuxième période brouillonne

Dans le second acte, les deux nations, éprouvées par la fatigue, ont été beaucoup moins précises avec notamment une multitude d'en-avant. Après trois points inscrits par Cotarmanac'h (5-31, 45e), les Bleuets ont frappé par Sialevailea Tolofua. Le Toulousain a profité d'une touche trop longue de Chauvin, et surtout d'une passe dans l'espace de Souverbie, pour filer en terre promise (5-38, 61e).

Malgré l'essai de Macs Page (12-38, 63e), les Français, en supériorité numérique à la suite du carton jaune écopé par Rees-Weldon (72e), ont ajouté un nouvel essai par l'intermédiaire de Belaubre. À la suite d'une pénalité vite jouée, le centre de l'ASM a marqué entre les perches grâce à une passe après contact de Taccola (12-45, 75e). Une victoire retentissante, mais des détails restent à peaufiner pour les Bleuets avant la réception de l'Angleterre, à Pau, le 15 mars prochain.