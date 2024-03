L'international italien Jake Polledri a annoncé en ce début de semaine sa retraite à seulement 28 ans. La faute à des blessures à répétition.

Il était le joueur le plus prometteur de sa génération, un peu à l'image d'Ange Capuozzo aujourd'hui. Jake Polledri, né en 1995, a disputé ses premiers tests matchs avec l'Italie en 2018, lancé par Conor O'Shea, et laissait de belles impressions, grâce à un impact physique assez hors du commun. Mais sa carrière n'a pas eu la trajectoire annoncée, puisque le joueur de Parme (2 matchs cette saison) a annoncé en ce début de semaine qu'il prenait sa retraite avec effet immédiat, à seulement 28 ans (20 sélections). La faute à des blessures récurrentes ces trois dernières années.

Le mollet, les ischio-jambiers, la partie osseuse de la jambe, le genou... C'est peu dire que le natif de Bristol en a bavé. Cela explique sa longue traversée du désert entre le traumatisme de l'Ecosse 2020 (en Autumn Nations Cup) et sa reprise en septembre 2022, lors de son retour à Gloucester. Même après ça, il n'aura pas réussi à redevenir régulier. "Quelques uns de mes meilleurs souvenirs sont liés au maillot azur, c'est pourquoi je suis reconnaissant envers la fédération, qui a cru en moi et a soutenu mon parcours rugbystique. Jouer au niveau international était mon plus grand rêve enfant."