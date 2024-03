Titularisations de Le Garrec, Barré, et Depoortere, Meafou associé à Flament en deuxième ligne : les changements attendus dans le XV de France après le début de tournoi poussif auront visiblement lieu, à l’observation de la séance publique de mercredi après-midi.

Devant des enfants des écoles de rugby et les partenaires invités à assister à l’entraînement collectif du mercredi, Fabien Galthié et ses adjoints ont organisé leur effectif comme ils en avaient pris l’habitude, en proposant une vision assez limpide du quinze de départ qui sera lancé dans le Millenium de Cardiff. Ils avaient mélangé hier tous les joueurs, lors de la séance ouverte aux journalistes, en expliquant qu’ils n’avaient pas encore arrêté leurs choix. La nuit aurait donc porté conseil. Et les préposés habillés des chasubles bleus, et les autres en blancs, ont offert le spectacle d’une probable réorganisation assez complète de ce quinze de départ. Les changements attendus auront bien lieu : les deux deuxième lignes toulousains Meafou et Flament seront associés pour revigorer ce paquet d’avants un peu atone.

Alldritt de retour

Julien Marchand retrouvera une place de titulaire au talonnage. Thomas Ramos glissera bien à l’ouverture, pour remplacer Matthieu Jalibert, ce qui conduira comme attendu à la première sélection du Parisien Léo Barré avec le numéro 15 dans le dos. Et le capitaine Grégory Alldritt fera son grand retour. À tous ces repositionnements, Fabien Galthié y a ajouté la titularisation de Nolann Le Garrec à la mêlée, et celle de Nicolas Depoortere au centre. Ils fêteront donc eux aussi, sa première titularisation pour Le Garrec, et sa première sélection pour le Girondin. Pour du changement, c’est du changement. À quoi il faut rajoute le retour logique de Louis Bielle-Biarrey à l’aile, en lieu et place de Matthis Lebel.

Si cette composition se confirme, à Cardiff, dans cet enfer du Millenium, l’équipe de France proposera donc une équipe de titulaires qui comportera 8 changements par rapport à celui aligné contre l’Italie, une charnière inédite, une paire de centres toute aussi inédite, et dans laquelle quatre joueurs (Meafou, Le Garrec, Depoortere, Barré), étrenneront leurs premières titularisations.

Roumat sur le banc avec Taofifenua ?

Le jeune seconde ligne de Perpignan Posolo Tuilagi, absent hier de la séance d’entraînement en raison d’un état maladif, n’était toujours pas présent aujourd’hui. C’est Romain Taofifenua qui faisait office de remplaçant au poste de seconde ligne droite. Le joueur du Lou pourrait donc conserver sa place sur le banc des remplaçants à Cardiff.

Autre information qui ressort de l‘entraînement de ce mercredi : Alexandre Roumat est rentré en jeu avec les titulaires au poste de deuxième ligne. Ce qui devrait pousser Cameron Woki hors du groupe. En troisième ligne, le Rochelais Paul Boudehent a participé à la rotation. Et c'est Georges-Henri Colombe qui a tourné à droite avec Uini Atonio.

La composition probable du XV de France 15. Barré ; 14. Penaud, 13. Fickou, 12. Depoortere, 11. Bielle-Biarrey ; 10. Ramos ; 9. Le Garrec ; 7.Ollivon, 8. Alldritt (cap), 6. Cros ; 5.Meafou, 4. Flament ; 3. Atonio, 2. Marchand, 1. Baille. Remplaçants : 16. Mauvaka, 17. S. Taofifenua, 18. Colombe, 19. R. Taofifenua, 20. Roumat, 21. Boudehent, 22. Lucu, 23. Moefana.

Fabien Galthié annoncera sa composition officielle vendredi à 11h45.