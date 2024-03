Warren Garland a annoncé ce mercredi la composition du XV du Poireau pour affronter le XV de France ce dimanche au Principality Stadium de Cardiff. Plusieurs changements sont à noter alors que Dafydd Jenkins est capitaine et que Sam Costelow est placé à l'ouverture.

Il y a encore du changement dans la composition du pays de Galles. Ce mercredi, le sélectionneur gallois Warren Gatland a annoncé son équipe pour la réception de la France, ce dimanche (16h), lors de la quatrième journée du Tournoi des 6 Nations. Sans George North et Nick Tompkins, ce sont Owen Watkin et Joe Roberts qui porteront les numéros 12 et 13.

Le Racingman Will Rowlands sera titulaire en deuxième ligne alors que Rio Dyer, Cameron Winnett, Adam Beard et Aaron Wainwright enchaîneront un quatrième match de suite. À l'ouverture, Gatland laisse sa confiance à Sam Costelow. Le capitaine du XV du Poireau sera Dafydd Jenkins, le troisième ligne aux 15 sélections. La composition du XV de France sera donnée vendredi à 11h45.

La composition du pays de Galles : 15. Winnett ; 14. Adams, 13. Roberts, 12. Watkin, 11. Dyer ; 10. Costelow, 9. Williams; 7. Reffell, 8. Wainwright, 6. Jenkins (cap.) ; 5. Beard, 4. Rowlands; 3. Assiratti, 2. Elias, 1. Thomas.

Remplaçants : 16. Dee, 17. Domachowski, 18. Lewis, 19. Mann, 20. Martin, 21. Davies, 22. Lloyd, 23. Grady.