Ce mercredi, la fédération a communiqué la liste des six joueurs relâchés par le staff du XV de France. Les deuxième ligne Posolo Tuilagi et Cameron Woki en font partie, tout comme le demi d'ouverture Antoine Hastoy.

La composition probable du XV de France, qui jouera à Cardiff ce dimanche, était une première tendance. Mais la liste communiquée ce mercredi est venue la confirmer. Le staff de Fabien Galthié a dévoilé le nom des six joueurs mis à disposition de leurs clubs en cette fin de semaine. Il s'agit de Pierre-Louis Barassi, Emilien Gailleton, Antoine Hastoy, Dany Priso, Posolo Tuilagi et Cameron Woki.

D'une part, la sortie des deux deuxième ligne Tuilagi et Woki est une conséquence directe des retours d'Emmanuel Meafou et Thibaud Flament que le staff de Fabien Galthié semble privilégier. Surtout, il est bon de noter que Posolo Tuilagi, malade, a manqué les séances d'entraînement de ces mardi et mercredi.

Par ailleurs, les joueurs annoncés sur la grille de départ sont dotés d'une polyvalence sur les lignes arrière, ce qui a sans doute pesé dans la balance, au moment de renvoyer dans leurs clubs Pierre-Louis Barassi, Emilien Gailleton et Antoine Hastoy.

Pour rappel, Fabien Galthié annoncera la composition officielle du XV de France ce vendredi à 11h45.