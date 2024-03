Le deuxième ligne du Stade Toulousain Emmanuel Meafou évoque cette première sélection qu’il attendait depuis longtemps, et son intégration dans le groupe France.

Vous attendiez cette sélection depuis un petit moment Emmanuel…

Oui, ça fait longtemps que l’on parle de la possibilité de me faire jouer en équipe de France. C’est un plaisir de pouvoir défendre ces couleurs. J’espère que ça va aller ce week-end.

L’attente a-t-elle été longue ?

Oui et non. J’ai profité de ce temps pour le partager avec ma famille et avec le stade toulousain.

Vous aviez fait le choix de quitter votre pays pour tenter votre chance en France. Cette sélection est-elle une forme d’aboutissement ?

C’est un peu un rêve qui se réalise. Mais c’est un rêve commun pour nous tous qui jouons pour cette équipe. En ce qui me concerne, c’est juste mon parcours, c’est la vie… Je suis fier d’être là.

Vous avez appris la Marseillaise ?

Un peu...

L’encadrement de l’équipe de France avait tout fait pour vous faire jouer le mondial, dans une équipe en pleine forme, et finalement vous arrivez au moment d’une réorganisation dans un moment difficile…

Oui, le moment n’est pas le même, mais peu importe. Il faut juste donner le meilleur de nous-même, et puis gagner. On va essayer de faire ça. L’équipe est très forte mentalement. D’ailleurs c’est vraiment sa force. Les résultats des matchs précédents existent, mais la concentration est totalement axée sur les prochaines échéances. Et puis à titre personnel, il y a beaucoup de mecs du club autour de moi dans cette équipe. C’est très bien d’être intégré comme cela.

A quel type de match vous attendez-vous ?

Ça va se jouer devant, et puis les trois-quarts feront leur spectacle... La conquête sera primordiale contre cette équipe du pays de Galles.

Vous serez associé à Uini Atonio sur l’axe droit de la mêlée fermé. Que pensez-vous de votre association ?

C’est bien, c’est confortable de pousser derrière Uini. A nous deux, ça fait un peu de poids.

Vous jouez régulièrement l’intégralité des matchs avec le Stade Toulousain. A quoi vous attendez-vous du niveau international ?

Ce sera une nouvelle étape physiquement. Mais c’est le parcours typique d’un rugbyman. Tu commences en Top 14, puis en coupe d’Europe, et puis maintenant c’est le niveau international. J’ai fait l’effort pour être là quatre-vingts minutes s’il le faut.