Le centre de l’Union Bordeaux-Bègles Nicolas Depoortere évoque sa première titularisation qu’il fêtera aux côtés de Gaël Fickou.

Vous allez étrenner votre première sélection avec le XV de France. Quelle est votre première réaction ?

C’est un rêve de gosse. Je m’y attendais un peu en début de semaine, même si les entraîneurs avaient un peu changé le protocole d’entraînement. J’étais tout le temps associé à Gaël, donc ça sentait plutôt bon. Jo avait pris son carton au match précédent, et comme d’habitude, j’avais essayé de profiter de mon dernier match en club pour montrer le meilleur de moi-même avant de revenir ici. La rencontre s’était bien passée.

Cette première sélection se fera comme toujours dans votre parcours aux côtés de votre ami Louis Bielle-Biarrey…

Oui, on a partagé nos premiers matchs en espoir, nos premiers matchs en U20, puis chez les pros, et maintenant je fête cette première avec lui en équipe de France. C’est une belle aventure qu’on fait ensemble, et je suis très heureux de la partager avec lui.

Avant cette sélection, vous avez effectué un nombre important d’aller-retours entre les rassemblements et votre club. Est-ce un soulagement d’être enfin appelé sur le terrain ?

Non, ça fait partie de la formation d’un jeune joueur. On ne va pas sortir une paire de centres installée depuis quelques années. C’est au fur et à mesure des entraînements que je devais prouver ma valeur. Pour le malheur de Jo' Danty, qui a pris un rouge, j’ai une opportunité de rentrer dans le groupe. Je vais juste continuer à donner le meilleur de moi-même.

A un poste inhabituel, puisque vous jouerez premier centre. Avez-vous une forme d’appréhension ?

Non. J’ai joué une fois premier centre cette année. En U20, j’étais souvent premier centre avec Emilien Gailleton. Et depuis le début des rassemblements, je m’entraîne en premier centre. Du coup je demande des conseils à Jo et à Yoram, et même à Gaël qui a une grande expérience à cette position. Je suis bien entouré et je me sens à l’aise.

Votre profil est très différent de celui de Jo' Danty. Cela doit-il changer quelque chose dans les options de jeu de l’équipe ?

Non. Les lancements sont les mêmes, même si nous avons deux types différents.

Vous allez donc rentrer dans le concert international à côté de Gaël Fickou. Que pensez-vous de cette association ?

Pour moi, c’est encore plus un rêve. Gaël est l’un des meilleurs centres qui puisse exister actuellement, et qui a fait partie de nombreuses générations de l’équipe de France. Il va vraiment m’apporter. C’est extraordinaire pour moi et mon avenir.

Vous incarnez cette nouvelle génération sur laquelle la pression semble glisser. Comment vous sentez-vous avant ce match ?

J’aurai peut-être une petite pression quand même… 80 000 personnes, ce n’est pas rien. Mais on va essayer de faire abstraction de tout ça pour rester focus.

Notre nouvelle génération bénéficie des grands qui nous entourent. Que ce soit en club ou dans le XV de France. Nous sommes toujours bien intégrés et du coup nous avons confiance en nous et nous pouvons bien nous exprimer.

Dans quel état avez-vous retrouvé le groupe après ce début de Tournoi poussif ?

Le groupe a été critiqué mais il est resté fort. C’est un groupe de très haut niveau qui sait rester soudé. Il n’y a pas de méchanceté entre les gars. On reste vraiment focus.

Votre famille a t-elle déjà pris ses billets pour Cardiff ?

Ils attendaient 16h20 que ce soit officiel, mais ils étaient déjà devant les ordinateurs un peu avant…

Vous aviez offert votre maillot de capitaine des U20 à votre club formateur de l’US Izon, ainsi que votre premier maillot de titulaire à l’UBB. Que ferez-vous de celui-ci ?

Je crois que je vais le garder à la maison celui-ci !