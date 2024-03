Quatre Toulousains alignés ce samedi, lors de la victoire bonifiée contre Castres, vont rejoindre Marcoussis pour préparer le déplacement au pays de Galles avec le XV de France. Parmi eux, Emmanuel Meafou et Thibaud Flament ont clairement rassuré pour leur retour à compétition.

Au cœur d’une équipe toulousaine victorieuse, ce samedi contre Castres, pour la huitième fois consécutive toutes compétitions confondues, il y avait forcément des joueurs plus surveillés que d’autres par le grand public. À savoir ceux qui vont rejoindre le XV de France ce dimanche à Marcoussis pour préparer le déplacement au Pays de galles. Il n’est pas question de Julien Marchand, François Cros ou Thomas Ramos qui étaient dans les tribunes d’Ernest-Wallon pour assister à la rencontre. Mais ils étaient quatre hommes sur la feuille de match, qui partiront à Marcoussis : Emmanuel Meafou, Thibaud Flament, Pierre-Louis Barassi et Matthis Lebel. Le dernier nommé, qui était titulaire face à l’Italie, est présent dans le groupe des 34 Bleus depuis le premier rassemblement et pourrait faire les frais à Cardiff du retour de blessure de Louis Bielle-Biarrey. Ce samedi, s’il a parfois connu du déchet, il a encore montré qu’il avait du gaz en ce moment et il a notamment été décisif sur l’essai de Mathis Castro-Ferreira.

Mais ce match revêtait une importance toute particulière pour Meafou et Flament, lesquels étaient enfin de retour. Forfaits pour les trois premières journées du Tournoi des 6 Nations, ils ont terriblement manqué au pack tricolore, eux qui devaient former aux yeux du staff de Fabien Galthié la deuxième ligne idéale. Logiquement rappelés dans le groupe dès jeudi, ils ont clairement rassuré face au CO. Meafou, victime d’une entorse au genou il y a presque six semaines contre Bath, était même aligné d’entrée. Auteur d’un essai tout en puissance, il est resté soixante-cinq minutes sur la pelouse et a constamment avancé à l’impact, comme à son habitude. "C’est un joueur de classe mondiale, s’est réjoui son partenaire Juan Cruz Mallia après le match. Il va partir en équipe de France mais cela fait évidemment du bien d’avoir sur le terrain un joueur d’une telle qualité. Il amène beaucoup d’énergie." D’abord ralenti par le changement de règle de World Rugby sur l’éligibilité d’un élément étranger, Meafou – qui a choisi de jouer pour la France depuis longtemps et dont les premiers pas internationaux sont tant attendus – devrait ainsi connaître sa première sélection à Cardiff.

Barassi en pleine confiance

Flament a aussi de fortes chances d’être sur la feuille de match face au XV du Poireau s’il apporte les garanties nécessaires à Marcoussis. Touché au pied depuis le mois de décembre, il est désormais rétabli et reste un élément central du dispositif de Fabien Galthié, comme c’est le cas depuis bientôt trois ans. Ce samedi, il était remplaçant mais il est entré tôt en jeu (44e minute), en troisième ligne avant de finir le match dans la cage. Surtout, il est apparu en jambes et, en plus de sa densité, a apporté sa vitesse au paquet toulousain. Bref, un retour encourageant là aussi. Et l’entraîneur de la défense stadiste Laurent Thuéry est persuadé de voir Meafou et Flament très vite dans leur meilleure forme : "Ils n’ont pas coupé si longtemps, donc ne se sont pas coupés du rythme. Ils en ont profité pour se reposer et se régénérer. Je ne suis pas du tout inquiet pour ces deux joueurs." Une belle nouvelle, laquelle ne sera pas de trop, pour l’encadrement des Bleus.

Dans la liste des 34 dévoilée ce jeudi, en vue du déplacement à Cardiff, Thibaud Flament et Emmanuel Meafou effectuent leur retour de blessure. Un renfort de poids en deuxième ligne pour le XV de France



Enfin, il reste le cas de Pierre-Louis Barassi. Auteur d’un début de saison canon (après une saison dernière plutôt décevante), il aurait dû être dans le premier groupe du deuxième mandat de Fabien Galthié, lequel le tient en haute estime. Mais une blessure au mollet, contractée en décembre, l’avait éloigné des terrains plusieurs semaines, et l’avait empêché de jouer sa carte en équipe nationale. Déjà impressionnant face à Oyonnax et à Clermont, il figure sur la liste dévoilée jeudi, et remplace numériquement Jonathan Danty, qui est suspendu. Une logique récompense qu’il a célébrée par une nouvelle prestation convaincante ce samedi. À chacune de ses interventions, il a été tranchant et a trouvé des espaces dans la défense castraise. Preuve qu’il est dans une belle dynamique personnelle. "Je suis content pour lui, apprécie Mallia. Je suis proche de lui, je le vois s’entraîner beaucoup dans la semaine. Il reste après les séances, travaille aussi mentalement. Je pense qu’il mérite la chance qui est donnée de revenir en équipe de France." Si Moefana, Depoortere ou Gailleton semblent devant lui, peut-il bousculer la hiérarchie ? Il va en tout cas débarquer au CNR en pleine confiance.