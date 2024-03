Interrogé par Midi Olympique sur son retour à la compétition et son apparition dans la liste de Fabien Galthié pour le match face au pays de Galles lors du Tournoi des 6 Nations, Thibaud Flament est revenu sur divers points. Parmi eux, il a évoqué la présence en bleu de son coéquipier à Toulouse, Emmanuel Meafou.

Beaucoup de questions entourent la deuxième ligne du XV de France depuis le début du Tounoi des 6 Nations. Alors que les associations au poste ont constamment changé lors des trois premiers matchs (Gabrillagues - Willemse contre l'Irlande, Woki - Gabrillagues contre l'Écosse et Woki - Tuilagi contre l'Irlande), Fabien Galthié voit deux joueurs particulièrement intéressants revenir de blessure. Ces deux larrons, ce sont les Toulousains Thibaud Flament et Emmanuel Meafou. Le premier a fait partie des meilleurs joueurs du XV de France lors du Tournoi 2023 et s'est imposé comme un indéboulonnable de cette équipe.

Le second était très attendu en bleu mais a raté les premiers rendez-vous lors du Tournoi 2024, en raison d'une blessure au genou. Alors qu'ils ont tous les deux participé à la large victoire du Stade toulousain contre Castres samedi, les deux compères sont convoqués dans le groupe français pour préparer le match face au pays de Galles dimanche. Difficile de ne pas les imaginer sur la feuille alors que les Bleus sont en manque de sang frais en ce moment. Dans une longue interview accordée à Midi Olympique, Flament se montrait ambitieux : "J’ai hâte de retrouver le groupe. Je veux surtout arriver avec une énorme envie. Le truc, c’est aussi de ne pas se poser trop de questions, de ne pas se mettre la pression et d’être naturel. Le groupe veut repartir dans la bonne direction".

"Je peux dépanner en numéro 5 mais ce n’est pas mon poste de prédilection"

Capable d'évoluer en 4 ou en 5 avec le maillot bleu, Flament confiait aussi pouvoir évoluer sur plusieurs postes si on lui demandait, même s'il préfère naturellement la position à gauche de la deuxième ligne : "Je peux dépanner en numéro 5 mais ce n’est pas mon poste de prédilection. Du coup, il y avait une forme de frustration mais je me devais de la mettre de côté." Pour éviter tout problème, peut-être que Flament sera bien numéro 4 face au pays de Galles. Et pourquoi pas aux côtés de son ami Emmanuel Meafou ?

Interrogé au sujet du colosse, il répondait simplement : "Je suis hyperexcité pour lui. C’est tellement mérité. Manny (surnom de Meafou, NDLR) a largement le niveau pour prétendre à ce genre de compétitions internationales. Je suis certain qu’il va très bien s’adapter au rythme et aux échéances qui l’attendent. Et je suis bien placé pour savoir que c’est une très bonne nouvelle pour l’ensemble de l’équipe." Espérons pour l'équipe de France...