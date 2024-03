Le Top 14 était à l'honneur avec la 17ème journée. Mais pas seulement. Si les Bleus de Fabien Galthié n'ont pas joué, les Bleus du Seven ont disputé et remporté l'étape de Los Angeles, premier succès sur le circuit mondial depuis 2005. L'occasion de découvrir les meilleures déclarations du week-end.

Urios : "Il y a des joueurs qui ne sont pas au niveau"

Le manager de Clermont a été très déçu de son équipe, dimanche soir, sur la pelouse de La Rochelle. Malgré un bon début de match, l'ASM a explosé face aux Rochelais. Le score final est lourd (42-3), et Christophe Urios était logiquement déçu et en colère en conférence de presse. "J'ai de l’incompréhension. Je ne comprends pas qu’on ait fait un match de ce niveau. Ensuite, de la déception humaine. Franchement, je m’attendais à tout sauf à ça. Et de la colère. Ce soir, on ne donne pas une belle image du club et de l’équipe. (...) Aujourd’hui, on a une mentalité de merde sur le terrain ! Tu ne peux pas gagner les matchs, ce n’est pas possible. On a le sentiment de ne pas jouer dans la même division tellement c’était grotesque. Il y a des joueurs qui ne sont pas au niveau." Clermont devra se reprendre le week-end prochain face à Oyonnax.

Barassi : "L’an dernier, j’ai fait ma pire saison"

De retour au premier plan avec le Stade toulousain, Pierre-Louis Barassi a rejoint Marcoussis et l'équipe de France pour la suite du 6 Nations. Face à Castres, le trois-quarts centre a réalisé un nouveau match plein (33-6), confirmant ainsi son retour à un très bon niveau. L'occasion pour lui de revenir, sans langue de bois, sur sa première saison difficile à Toulouse. "L’année dernière, j’ai vraiment fait ma pire saison depuis que je suis rugbyman professionnel malgré un titre à l’arrivée (champion de France, N.D.L.R.). Ça, c’était génial mais, à titre personnel, ce n’était pas la folie. Ce n’est jamais facile de changer de vie, de changer de club. Certains s’adaptent plus vite que d’autres."

Bru : "On prépare les matchs avec beaucoup de soin avec les arbitres et ça ne sert pas à grand-chose"

La victoire de l'UBB face au Racing n'a pas altéré l'agacement de Yannick Bru vis-à-vis de l'arbitrage de la rencontre (21-5). Le manager de l'Union Bordeaux-Bègles n'a pas compris les décisions de Monsieur Charabas à propos du jeu au sol, et l'a fait savoir en conférence de presse. C’est plus facile de parler après une victoire mais nous préparons les matchs avec beaucoup de soin avec les arbitres et je pense que ça ne sert pas à grand-chose, a-t-il lâché, avant de poursuivre : "J'étais très mécontent à la mi-temps de l'appréciation du jeu au sol même après un match gagné. Chacun livre sa prestation et on va l'analyser froidement mais je trouve que nous avons été très mal arbitrés sur le jeu au sol. Je le dis car j'ai l'impression que mes joueurs font beaucoup d'efforts et en première mi-temps, j'étais assez frustré."

Cadot : "Nous regardons vers le haut"

Satisfait de voir son MHR performer depuis plusieurs semaines, le trois-quarts centre Auguste Cadot a mis en avant la belle victoire montpelliéraine sur la pelouse d'Oyonnax. Si le club n'est pas encore sauvé, les derniers résultats sont rassurants et peuvent même permettre à l'équipe de Patrice Collazo de voir la suite du championnat avec ambition. "Nous ne sommes plus relégables…mais nous restons encore dans une zone glissante. Il va falloir continuer à gagner, a confié Cadot. Nous regardons vers le haut. La première des choses est de nous éloigner du bas de tableau, de continuer à avancer. On verra ensuite."

Dupont : "Quand je me suis engagé dans ce projet, c’était pour aller chercher une médaille de cette couleur"

L'équipe de France à 7 a remporté l'étape de Los Angeles, une première sur le circuit mondial depuis 19 ans ! Une belle récompense pour les Bleus et pour Antoine Dupont, qui s'est brillamment adapté à cette nouvelle discipline en se montrant décisif tout au long de la compétition. "Quand je me suis engagé dans ce projet olympique, c’était pour aller chercher une médaille, évidemment de cette couleur. Je savais que les mecs en étaient capables. Ça fait plusieurs saisons qu’ils progressent et que, lorsqu’ils sont leur meilleur niveau, ils sont capables de battre toutes les nations. Je savais qu’il y avait ce potentiel-là. L’histoire tourne pour nous", a confié le joueur du Stade toulousain, médaille autour du cou.