Auteur d’un premier exercice frustrant à Ernest-Wallon, Pierre-Louis Barassi est actuellement dans une forme éclatante, à l’heure de retrouver Marcoussis cette semaine.

Pierre-Louis Barassi est un garçon lucide. Quand il s’est agi, après le match de samedi, de poser son regard sur sa première saison au Stade toulousain l’an passé, il fut honnête : "L’année dernière, j’ai vraiment fait ma pire saison depuis que je suis rugbyman professionnel malgré un titre à l’arrivée (champion de France, N.D.L.R.). Ça, c’était génial mais, à titre personnel, ce n’était pas la folie." Le trois-quarts centre international (3 sélections), qui débarquait de Lyon où il était un des meilleurs joueurs du championnat à son poste, a eu du mal à s’acclimater à son nouvel environnement et fut freiné par plusieurs blessures. "Ce n’est jamais facile de changer de vie, de changer de club. Certains s’adaptent plus vite que d’autres."

Mais Barassi a su se remettre en question et sa montée en puissance fut évidente en début de saison. Jusqu’à aligner des prestations XXL en Champions Cup en décembre… Et d’être brutalement stoppé par une autre blessure, au mollet cette fois. Absent plusieurs semaines, il ne put dès lors postuler à une place dans le premier groupe du XV de France alors qu’il était suivi de très près. Un coup d’arrêt ? Plutôt un simple report. Excellent depuis son retour, auteur notamment d’une performance majuscule à Clermont il y a huit jours et encore à son avantage face à Castres, Barassi a remplacé numériquement un Jonathan Danty suspendu à Marcoussis.

"J’ouvre une parenthèse"

C’est donc en pleine confiance qu’il a débarqué ce dimanche soir au CNR : "Maintenant que j’y suis, on ne va pas dire que c’est du bonus. Disons que j’ouvre une parenthèse. Ça fait plaisir d’être rappelé. J’y vais sans idée derrière la tête, en me concentrant sur ce que je peux contrôler, c’est-à-dire mon niveau de rugby, ma performance, ma santé mentale aussi." Lors du Tournoi 2023, il était déjà régulièrement retenu dans le groupe élargi par Fabien Galthié, qui le tient en haute estime. Mais son niveau du moment lui permet de mieux aborder les choses. "Je ne vais pas mentir, l’an dernier, je n’arrivais pas à enchaîner les bonnes prestations, dit-il. Lorsque j’étais appelé, j’étais moins en confiance, je faisais les allers-retours, ce n’était pas évident. J’espère mieux gérer la situation cette fois. Je fais tout pour et je ne suis pas très inquiet."

Des paroles qui font écho à ceux de Juan Cruz Mallia le concernant : "Je suis proche de lui, je le vois s’entraîner beaucoup, travailler aussi mentalement. Il mérite la chance qui lui est donnée." Et peut-être de la saisir, comme à Toulouse où il se rend incontournable. "Je ne veux pas m’emballer non plus, tempère-t-il. La saison n’est pas finie. Je n’ai pas fait vingt ou trente matchs en traversant le terrain. J’ai encore une marge de progression."