La victoire décrochée dans l’Ain par les Héraultais (35-39) a modifié leur horizon, à en croire le trois-quarts centre Auguste Cadot.

Peut-on considérer que Montpellier a su transformer ce qui pouvait être le match de la peur en celui des espérances ?

Nous savions à quoi nous attendre à Oyonnax, nous connaissions les enjeux de cette rencontre mais en aucun cas nous n’avons considéré ce match comme pouvant être celui de la peur. Nous l’avons abordé avec la volonté de donner le meilleur et cela nous a réussis.

La tâche a-t-elle été compliquée ?

Nous nous sommes envoyés à 200% pour aller chercher cette victoire et effectivement cela n’a pas été facile. L’objectif était de nous montrer efficaces à chaque fois que nous entrions dans leur camp pour nous mettre dans l’avancée. Hormis durant le premier quart d’heure il a été plus facile de le faire en ne courant pas après le score.

A lire aussi : Top 14 - Oyonnax - Montpellier : le résumé de la victoire du MHR

La fin de rencontre vous a-t-elle fait craindre de perdre le bénéfice de cet investissement ?

Il est évident que nous aurions pu vivre une fin de match plus sereine. Nous aurions pu aussi sortir Oyonnax du bonus, mais la dernière pénalité qui peut nous permettre de le faire ne passe pas. À certains moments il y a encore dans notre jeu des scories qui nous fragilisent. Nous encaissons deux essais du fait de nos erreurs. Nous devons être encore plus forts, plus précis. Nous n’avons pas joué notre meilleur rugby, la défense a primé.

Quel est le sentiment qui prédomine ?

Nous ne sommes plus relégables…mais nous restons encore dans une zone glissante. Il va falloir continuer à gagner.

Montpellier occupe son meilleur classement depuis la cinquième journée. Où se situe l’objectif désormais ?

Nous regardons vers le haut. La première des choses est de nous éloigner du bas de tableau, de continuer à avancer. On verra ensuite.