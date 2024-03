En démonstration tout au long de la partie, les Rochelais ont écrasé les Clermontois ce dimanche soir. Une victoire bonifiée sur le score de 42-3 pour les Maritimes à Deflandre. Appelé avec les Bleus, Georges-Henri Colombe a réalisé un grand match, il est un des six marqueurs d'essai de La Rochelle. Clermont a, de son côté, vécu un cauchemar.

Entre deux équipes en manque de points, une formation allait forcément retrouver le sourire à Marcel-Deflandre. La Rochelle et Clermont restaient sur deux revers de rang en Top 14. Finalement, les Maritimes ont laissé les Jaunards réaliser la malheureuse passe de trois défaites (42-3). Il n'a fallu qu'une période, et quatre essais (dont trois inscrits par les avants), pour que la bande à O'Gara fasse un trou sur son opposant du soir (28-3, 40e) tout en validant un bonus offensif.

Au classement, avec ce résultat positif, La Rochelle remonte en milieu de classement (7e, 40 points) juste à hauteur du Racing 92 (6e, 40 points). Clermont glisse dans le ventre mou (10e, 36 points). La bande à Urios n'a plus que quatre points d'avance sur Perpignan (13e, 31 points).

Les "gros" ont montré la voie à La Rochelle

Dans un début de match sans jeu offensif, Clermont a frappé le premier grâce à l'apport en mêlée de Slimani. L'ex-Parisien a appris le métier au jeune champion du monde des moins de 20 ans Penverne. À 40 mètres, sur la droite, Urdapilleta a ouvert la marque (0-3, 8e). Ce fut le seul moment de domination des Clermontois, qui ont par la suite souffert notamment face à la densité rochelaise.

En guise de réveil, La Rochelle a pu compter sur ses cadres. Dans une bataille de gagne-terrain, Dulin a pris le dessus sur Urdapilleta en trouvant un magnifique 50-22. Sur la touche qui suit, les locaux, malgré un lancement peu maîtrisé, ont fini par trouver la solution par le biais de Seuteni. D'une passe à hauteur, le Samoan a mis Tanga dans un espace. Le troisième ligne a offert un essai à l'ex-Clermontois Cancoriet (7-3, 14e).

La Rochelle se fait plaisir et écrase Clermont !



Dans la zone de marque, les Maritimes ont été redoutables d'efficacité. Après une nouvelle bataille pour le territoire remportée par Dulin, un maul porté a amené George Henri Colombe, très performant ce soir, en terre promise (14-3, 20e). Et puisque rien n'est allé dans le bon sens, Clermont s'est retrouvé en infériorité numérique sur un plaquage trop haut de Sowakula (28e).

Une erreur avec une énorme conséquence : après un travail appuyé des avants, Thomas, décalé en bout d'aile, s'est joué de Jurand avant de transmettre le ballon à Favre (21-3, 31e). Juste avant de revenir aux vestiaires, Quentin Lespiaucq-Brettes a récompensé un nouveau maul porté maîtrisé (28-3, 40+3).

Les Maritimes ont joué par-dessus

Dans un deuxième acte joué avec un faux rythme, La Rochelle a fait briller ses trois-quarts. À chaque fois, les partenaires d'Antoine Hastoy, auteur d'un 100% face aux perches, ont utilisé l'arme du jeu au pied par-dessus le rideau défensif. Peu après la pause, l'ouvreur a trouvé Dulin grâce à une erreur de jugement de Jurand. L'arrière a été passeur décisif pour Thomas (35-3, 47e).

Après une domination stérile de Clermont, qui aura été en dessous de tout en touche (8 ballons égarés), Berjon, sorti du banc, a profité d'une offrande au pied de Leyds pour marquer en coin. Avant cela, le demi de mêlée s'est joué de Plisson (42-3, 72e). Une soirée parfaite pour les Maritimes qui ont envoyé un message fort au Top 14 : il faudra compter sur la Rochelle dans la bataille au top 6.

La semaine prochaine, le Stade Rochelais enchaîne une deuxième réception. Cette fois, c’est le Stade Français Paris qui sera attendu à Marcel-Deflandre. Un peu plus tôt, samedi prochain, Clermont recevra Oyonnax avec pour objectif de renouer avec le succès à domicile et de prendre un bol d'air dans la course au maintien.