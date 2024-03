Les Franciliens ont perdu leur cinquième match de rang en championnat. À Bordeaux, ils ont été menés de bout en bout et ont frôlé la "fanny". Les Ciel et Blanc sont en pleine sinistrose.

Le Racing a donc subi sa cinquième défaite de rang en Top 14, série noire que personne ne pouvait prévoir. Sa dernière victoire remonte au 6 janvier face à Castres. À Bordeaux samedi soir , les hommes de Stuart Lancaster ont failli finir Fanny. Ils n’ont marqué que dans les dernières minutes par Olivier Klemenczak alors qu’ils étaient menés 21 à 0. Ils ont encaissé deux essais, presque trois, car juste avant la pause, M.Charabas a finalement refusé à la vidéo l’essai marqué par le Bordelais Adam Coleman. Un retour in extremis de Tristan Tedder l’a empêché d’aplatir, à la limite de la régularité d’ailleurs. L’arrière du Racing s’est lancé jambes en avant à ras de terre vers la tête de son adversaire.

Le Racing a gâché plusieurs munitions en touche. Il s’est procuré très peu d’actions dangereuses, même si c’est vrai, il a dominé le début de la deuxième période avec un excellent Kolisi. Mais il a pris une leçon de réalisme de la part des Bordelais dans un match marqué par le froid et l’humidité même si la pluie avait cessé peu avant le coup d’envoi.

Gibert est passé à côté

Mais on a vu trop de lancers manqués en touche, on a vu aussi un Antoine Gibert en dessous de sa réputation. Ce joueur qui est en train d’approcher le XV de France était un peu l’attraction de la soirée pour le public bordelais. Cet ouvreur plus si jeune (26 ans) qui joue dans l’élite depuis sept ans n’a pas fait le match de sa vie à Chaban-Delmas. En première période, il a notamment gâché un bon ballon d’attaque. Alors qu’il avait tous ses trois quarts déployés à sa gauche, il a opté pour une passe au pied qui ne s’imposait pas et qui n’a rien donné. On l’a vu faire des en-avants, manquer des plaquages, ne pas trouver des touches. C’est lui qui s’est fait contrer par Coleman , dans son camp, alors qu’il se retrouvait en position de demi de mêlée. Bref, rien ou presque n’a marché pour Antoine Gibert que les sélectionneurs ont pu jauger dans de meilleures soirées.

D’autres joueurs ont joué en dessous de leur valeur sans doute. Nous avons eu de la peine pour Max Spring contraint de dépanner à un poste qui n’est pas le sien en l’absence de Nolan le Garrec et de Clovis Le bail. Lui , l’arrière de formation a joué à la mêlée : "Il faut découvrir beaucoup de choses, c’est un poste si spécifique. Quand je joue à l’arrière, j’ai plus de temps devant moi. À la mêlée, on doit tout faire très vite." Il n’a pas manqué beaucoup de passes, on a senti tout de même deux ou trois hésitations en sortie de rucks. "C’était dur, le résultat n’est pas là. Nous étions venus avec des ambitions, on a respecté ce nous nous étions dit, notamment dans l’engagement. Nos avants ont répondu présent. Le résultat est rageant. C’était un match cadenassé, on le savait vu les conditions climatiques. Bordeaux a su marquer dans les moments importants. La différence s’est faite là." Pour les Racingmen, une petite cote d’alerte a été atteinte. La venue de Toulon la semaine prochaine sera un moment crucial dans la course au Top 6. Stuart Lancaster devra trouver des solutions pour éviter la chute libre vers le ventre mou du Top 14.