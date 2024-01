Face à une équipe de Castres remaniée, les Ciel et Blanc ont inscrit cinq essais quand leurs adversaires mettaient la plupart de leurs points au pied. Malgré le score serré prennent les cinq points de la victoire. Valeureux, les Castrais repartent avec le point du bonus défensif.

Le Racing 92 reste solidement ancré à son fauteuil de leader du Top 14, après ce succès précieux obtenu face au Castres Olympique (34-30). Les Racingmen ont été dominateurs dans tous les compartiments du jeu, et particulièrement en conquête. Avec trois essais dans la première période, ils se sont rendus le match facile. Mais ils ont fait beaucoup trop de fautes, face à des Castrais très réalistes, avec un Louis Le Brun performant dans son rôle de buteur. Le CO intègre le top 6, en attendant le match de Toulouse ce soir.

Le Racing annonce la couleur

Il ne fallait clairement pas arriver en retard à La Défense Arena ce samedi, car les Racingmen n’ont pas tardé. Sur leur premier ballon dans le jeu du match, leur chef d’orchestre Nolann Le Garrec inversait le jeu, pour terminer sur Wame Naituvi en bout d’alignement. Il résistait au retour de Dumora pour marquer sur la première action du match (5-0, 2ème). Castres réagissait avec une pénalité sur le coup d’envoi, passée par Louis Le Brun (5-3, 3ème). Les locaux mettaient en place leur jeu et Le Garrec marquait un essai, refusé. C’est Camille Chat qui marquait peu après sur une passe de son demi de mêlée, après un bon travail de Joseph (12-3, 17ème).

Par la suite, c’étaient Naituvi pour un ballon lâché trop tôt (18ème) et Kolisi à cause d’une obstruction d’un coéquipier (25ème), qui voyaient leur essai refusé. Mais le forcing du Racing payait avec un essai de pénalité après une mêlée à cinq mètres (19-3, 26ème). Le point de bonus provisoirement validé, les Franciliens se relâchaient un peu, défendaient plus, et se mettaient à la faute souvent. De quoi permettre à Le Brun de garder Castres dans le match (19-15, 28ème, 34ème, 37ème, 43ème).

Castres résiste, et ça paye !

Mais le Racing marquait à chaque coup d’accélérateur. Naituvi franchissait la ligne défensive pour mettre le feu du côté de Castres. L’action se poursuivait, Laclayat était repris sur la ligne, mais Vinaya Habosi avait bien suivi, pour un pick and go victorieux (24-15, 44ème). Nouvel essai refusé pour Naituvi (48ème), mais pas celui d’Arundell, qui prenait un intervalle dans la défense pour marquer le cinquième essai du Racing (31-15, 57ème). Pas de quoi faire abandonner les Castrais. Après une longue séquence de possession, Hulleu est trouvé sur l’aile. Il tapait à suivre, flirtant avec la ligne de touche, mais marquait son quatrième essai de la saison (31-20, 57ème).



Le CO sentait qu’un bon résultat était possible, et s’est vraiment lâché en fin de match. Les Tarnais en voudront peut-être à Raisuqe, qui a plaqué virilement mais correctement Le Garrec. Le chambrage était de trop, et l’arbitre a sifflé une pénalité, alors qu’il y avait un ballon d’essai à l’opposé. Mais Castres n’a pas abdiqué, et finit par marquer ce précieux essai par De Benedittis, après une touche à cinq mètres (79ème). Le Brun concluait sa très bonne journée en atteignant la barre des 20 points sur la transformation (34-30). Un score fleuve qui ne représente pas la rencontre, mais ce résultat avec un bonus de chaque côté ravira les deux équipes. Le Racing 92 rajoute un point d’avance sur son dauphin, l’UBB, tandis que Castres passe à la 6ème place provisoirement.