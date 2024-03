Pierre-Louis Barassi a vécu une semaine parfaite : appelé auprès des Bleus pour préparer le match contre le pays de Galles, il a livré un match très convaincant contre le CO qui s'est conclu sur une victoire sans appel, bonus offensif à la clé.

Espériez-vous à remporter ce match avec le bonus offensif ?

Ce n'est pas du tout ce qui était espéré ! Ce qui était espéré, c'était d'abord une victoire. C'est toujours des matchs particuliers à jouer contre Castres et nous sommes très contents de pouvoir prendre cinq points. Passer cinq essais à cette équipe de Castres, c'est vraiment une belle performance à ne pas négliger.

Le plus gros contentement vient-il du fait d'avoir marqué cinq essais marqués ou de n'en avoir encaissé aucun ?

Il faudra poser la question à "Lolo" (Laurent Thuéry, entraîneur de la défense, N.D.L.R.). Le bonus nous met bien, comptablement. Ces derniers temps, nous avions tendance à prendre beaucoup de points. Là, on n'en prend "que" six et surtout nous n'encaissons aucun essai.

Vous êtes invaincus en 2024. On a le sentiment que tout réussi à Toulouse en ce moment et que vous marchez sur l'eau ...

Je ne sais pas si on marche sur l'eau. Je crois que la semaine dernière contre Clermont, nous aurions aussi pu perdre le match. En ce moment, ça bascule de notre côté. Nous sommes récompensés. On joue beaucoup, on est audacieux, on tente des choses. L'équipe fait les choses comme il faut et cela nous sourit ...

C'est de la chance ?

Non ! On provoque les choses, on joue bien au rugby. Nos résultats sont le fruit de notre travail, de tout ce que l'on met en place pour préparer nos matchs. Il y a une petite part de chance et de réussite mais c'est surtout du travail.

Où se situe le point d'équilibre entre jouer en confiance et être trop "facile", presque désinvolte ?

On ne bascule pas dans un excès de confiance. Nous savons bien que si les Castrais avaient réussi à marquer lorsqu'ils sont venus dans notre en-but, le match aurait été différent. La dynamique actuelle est positive mais il ne faut pas s'enflammer.

À titre personnel, vous jouez libéré et cela se ressent ...

Toute l'équipe joue libérée ... Vous savez, quand on peut s'appuyer sur une bonne défense et un bon pack, c'est toujours plus facile et amusant pour les trois-quarts de jouer au rugby. Mais une fois de plus, on mérite ce qui nous arrive. Tout le monde bosse dur la semaine !

Le faut d'être rappelé en équipe de France ne vous a-t-il pas rajouté un poids supplémentaire ?

Non, pas vraiment. J'ai déjà été appelé pas mal de fois par le passé par les Bleus, c'est une situation que j'ai appris à gérer. L'objectif numéro 1 pour moi, c'était de confirmer avec Toulouse et de gagner ce match contre Castres. Je n'avais aucune pression supplémentaire sur cette rencontre.

Toulouse s'adjuge le derby occitan face à Castres !



Le résumé > https://t.co/uIatg0UDtd pic.twitter.com/7TpLFguZ1f — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) March 2, 2024

Cette semaine à Marcoussis est une semaine "bonus" pour vous ?

Maintenant que j'y suis, on ne va pas dire que c'est du bonus. Disons que j'ouvre une parenthèse. Je vais "m'envoyer", ça fait plaisir d'être rappelé. On verra comment cela se passe.

Par rapport à l'an dernier et vos précédentes convocations, vous semblez être plus en confiance sur un plan personnel. Allez-vous à Marcoussis avec plus d'ambitions ?

Forcément. Je ne vais pas mentir. L'an dernier, je n'arrivais pas à enchaîner les bonnes prestations. Lorsque j'étais appelé, j'étais moins en confiance, je faisais les allers-retours, ce n'était pas évident. J'espère mieux gérer la situation cette fois. Je fais tout pour et je ne suis pas très inquiet.

Qu'est ce qui a changé, qu'est ce qui fait que vous parvenez désormais à enchaîner les bonnes performances ?

Beaucoup de choses ont changé. Je me suis adapté. Ce n'est jamais facile de changer de vie, de changer de club. Certains s'adaptent plus vite que d'autres. Je ne veux pas m'emballer non plus. La saison n'est pas finie. Je n'ai pas fait 20 ou 30 matchs en traversant le terrain. Je fais des prestations convenables. J'ai encore une marge de progression. Je veux continuer à apprendre pour continuer de progresser.

Qu'on le veuille ou non, il y a une place à prendre au centre en équipe de France...

Je vais à Marcourssis sans idée derrière la tête. J'y vais en me concentrant sur ce que je peux contrôler, c’est-à-dire mon niveau de rugby, ma santé, ma performance, ma santé mentale aussi. J'y vais dans le but de continuer ma route, je veux juste faire bien ce que je peux contrôler.

Vous travaillez sur le plan mental durant la semaine. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ?

Tous les joueurs sont plus ou moins suivis. L'année dernière, j'ai vraiment fait ma pire saison depuis que je suis rugbyman professionnel malgré un titre. Ce n’était pas la folie à titre personnel. J'ai changé quelque chose dans les routines d'avant-match. Il n'y a pas de grand secret. J'essaye d'optimiser ce qui peut l'être, voilà tout.

Vous pouvez jouer aux deux postes du centre. Êtes-vous à l'aise dans les deux rôles ?

Les deux rôles sont différents mais je me sens à l'aise dans les deux. C'est quelque chose que j'ai très peu fait à Lyon, voire pas du tout. Jouer 12 peut faire peur quand on a souvent joué 13 mais je pense que c'est très bénéfique en fait. Cela permet d'élargir sa palette.