Une entrée fracassante puis des performances constantes. A l’occasion de la première parenthèse de l'Investec Champions Cup en décembre, Alfred Parisien a frappé très fort à la porte du groupe lyonnais. Depuis, il se montre régulier et tranchant. Et s’est installé dans l’équipe. Au point d'enchaîner quasiment tous les matchs.

Voilà l’exemple parfait d’un joueur qui a su saisir sa chance. Mi-décembre, Alfred Parisien est titularisé à Bristol en Investec Champions Cup. Associé à Semi Radradra au centre, il fait un match convaincant, ponctué d’un joli essai en toute fin de partie. À la 77e minute, Alfred Parisien jaillit au milieu du terrain et casse la ligne défensive adverse. Un crochet intérieur, une feinte de passe pour enrhumer un autre adversaire et une accélération en reprise d’appuis pour filer pointer dans l’en-but. Un essai après un franchissement qui le met en lumière, même s’il n’illustre pas complètement son match également cadencé par une quinzaine de plaquages assénés. "J’ai eu une belle opportunité en Champions Cup, on m’a laissé ma chance et j’ai su la saisir, sourit celui qui fêtera ses 23 ans le 4 mars. Je suis très content de ma progression".

Depuis son match réussi à Bristol, le centre a participé à 10 des 11 rencontres disputées par le Lou. Et avec 9 titularisations à son actif, quasiment à chaque fois sur 80 minutes (lors de 8 rencontres). "C’est un gros travailleur, souligne le manager Fabien Gengenbacher. Il a beaucoup de caractère. C’est quelqu’un qui a un état d’esprit irréprochable dans le travail, dans l’engagement qu’il met au quotidien. Il vient d’enchaîner 6 matchs de suite. C’est la juste récompense de tout le travail qu’il a pu faire avant et depuis le début de la saison. Même quand il n’est pas dans le groupe, sa réponse c’est "ok je vais continuer à travailler". Je suis content pour lui. Il met beaucoup l’accent sur sa récupération et sa performance et aujourd’hui il en récolte les fruits."

Capable de répéter les efforts

Alfred Parisien (1,82m, 93 kg) a souvent eu l’étiquette du joueur agressif, qui "rentre un peu dedans" mais il a aussi la capacité de mettre de la vitesse et de jouer les duels. Il allie en fait ces différentes caractéristiques. Son profil est donc celui d’un centre qui monte très vite et défend fort mais aussi capable de prendre les ballons dans les intervalles et de gagner les duels. Fort de ses qualités, il évolue le plus souvent en n°13. "En deuxième centre, il a beaucoup de vitesse et d’activité, appuie Fabien Gengenbacher. Il est capable de beaucoup travailler sans ballon aussi pour l’équipe et c’est important d’avoir un joueur comme cela dans son effectif, capable de répéter les efforts et d’apporter de la vitesse quand il est en situation favorable avec le ballon". Grâce à sa polyvalence et son endurance, il peut aussi basculer du centre vers l’aile en fin de partie.

Natif de Périgueux, il a débuté en école de rugby au CAP, club dont il suit avec attention le parcours en Nationale, - il a ainsi suivi en tribune au Dantou la performance de Périgueux devant Narbonne à l’automne dernier -. Son parcours rugbystique l’a ensuite conduit au pôle espoir de Talence en parallèle d’une formation au SU Agen. Avant de mettre le cap vers Lyon et le Lou, qu’il a intégré à 17 ans. Depuis, il a donc fait sa place. Cinq saisons à fréquenter l’équipe professionnelle, les deux premières années avec intermittence. Puis plus régulièrement. Il a pris part à 8 matchs de Top 14 (3 titularisations) sur l’exercice précédent et a déjà dépassé ce chiffre cette saison alors qu’il reste plus d’un tiers du championnat à jouer. Son avenir s’écrira aussi au Lou où il rempile pour deux saisons (jusqu’en 2026).

Observateur des joueurs qui l’entourent

Une équipe dans laquelle il côtoie des joueurs qu’il bade. Après Mathieu Bastareaud et Josua Tuisova, il s’enthousiasme désormais des moments partagés avec Semi Radradra. Si le Fidjien a encore peu joué avec le Lou (4 matchs), Alfred Parisien était à chaque fois à ses côtés. Et le Périgourdin a apprécié. "C’est exceptionnel. Il a une vision du jeu et une supériorité physique énorme. À l’entraînement, il nous apporte plein de petits "tips" qui vont me permettre d’évoluer. Et en match, il ouvre des espaces, communique beaucoup et après il gagne ses duels. J’ai juste à le suivre. Enfin, en dehors du pré, c’est un joueur très pro. Il s’étire beaucoup, il est vraiment carré". Au centre, Semi Radradra sera encore absent pour quelques semaines et Thibaut Regard a vu sa saison se terminer de manière précoce. Alfred Parisien devrait donc continuer d’additionner les feuilles de matchs. "Je suis évidemment dégoûté pour Thibaut qui met fin à sa saison mais je vais saisir tous les matchs où l’on me donne l’opportunité de jouer, lance le Lyonnais. Et essayer de montrer le meilleur visage pour apporter à l’équipe. Dès samedi contre Bayonne et sur les week-ends qui arrivent".

Avec l’envie d’afficher un autre visage du Lou en déplacement puisque l’équipe a le plus mauvais bilan du championnat hors de ses bases. Lucide, Alfred Parisien détaille : "Collectivement, nous avons eu un début de saison difficile. Nous commençons à nous en remettre, nous avons enchaîné deux bonnes prestations. Maintenant, il faut valider cela contre Bayonne ce week-end. C’est un moment charnière dans cette saison". Au cours duquel on devrait encore voir surgir Alfred Parisien et ses appuis cadencés au centre du terrain.