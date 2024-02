Thibaut Regard, sorti blessé lors de la rencontre face à La Rochelle est touché au tendon d'Achille. La saison du centre est d’ores et déjà terminée.

Gros coup dur pour Fabien Gengenbacher, l'entraîneur du Lou ne pourra plus compter sur Thibaut Regard, sorti blessé face à La Rochelle et dont la saison est terminée. Touché lors de la victoire des siens contre les Maritimes, le centre de Lyon souffre d'une rupture du tendon d'Achille, une blessure qui empêchera le joueur d'aider ses coéquipiers dans la course au maintien.

?????? ???????́? ???? ??????? ??????, victime d'une rupture du tendon d'Achille lors de la rencontre Lyon / La Rochelle \u274c\ud83d\udd1a

.

Bon rétablissement Thibaut ! \u2764\ufe0f‍?#LaForceDuLOU#LaMeute pic.twitter.com/CUvTNvmg5q — LOU Rugby (@LeLOURugby) February 20, 2024

Si la victoire contre La Rochelle a fait du bien aux Rhodaniens, ils restent 11ème à seulement trois points de la 13ème place synonyme de barrage. Les Lyonnais qui vont accueillir Oyonnax lors de la prochaine journée n'auront pas le droit à l'erreur face à leurs voisins.

Une absence qui fait mal du côté de Gerland, tant Regard est un leader de cette équipe, cette saison il avait déjà participé à 12 matchs de Top 14 (8 titularisations) et marqué deux essais. Fabien Gengenbacher pourra toujours compter sur Semi Radradra étincelant face aux Maritimes, Kyle Godwin, Josiah Maraku ou encore Alfred Parisien, pour maintenir son équipe.