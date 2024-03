Conscient que son équipe, toujours avant-dernière du classement, n’a pas le droit à l’erreur, ce soir, face au leader breton, le troisième ligne du BOPB, Simon Augry, appelle à la révolte.

Simon, malgré le standing de l’adversaire qui se présente, vous n’avez pas le choix…

Exactement. Ça aurait pu être le 14e, le 13e ou le 12e, la question ne se pose pas. Il faut tout envoyer pour gagner, peu importe le score. Même d’un point, il faut gagner. Nous n’avons pas le choix. J’espère qu’on va sortir le match référence, demain. Il va y avoir une belle opposition, tout est réuni pour faire un bon match. J’espère qu’il fera beau et qu’on va pouvoir envoyer du jeu. Nous avons une belle équipe. J’attends avec impatience ce match.

Comptez-vous réduire la voilure ?

Ça fait quelques semaines qu’on a essayé de la réduire un peu, pour être plus efficaces. Nous essayons de ne pas trop nous exposer dans notre camp, d’aller jouer chez l’adversaire. On va essayer de trier les ballons et de jouer ceux qui seront bons.

Comment êtes-vous sortis du match à Colomiers ?

J’étais 24e, j’ai vécu ce match du bord de terrain. Notre entame est très mauvaise, avant la mi-temps, on passe 10 minutes sur leur ligne sans marquer. Je vois les mecs rentrer aux vestiaires la tête un peu basse. On revient très bien en deuxième mi-temps, puis je n’ai pas compris ce qu’il s’est passé… Je n’ai pas d’explication, je ne sais pas si c’est mentalement ou physiquement. Il y a eu un peu de rotation dans l’équipe, mais ce n’est pas une excuse. Les mecs qui jouent moins ont de la fraîcheur et de l’envie de prouver.

Comment comptez-vous passer du visage affiché à Colomiers, à celui nécessaire pour essayer de battre le leader de la division ?

On n’a plus trop le choix. Quand tu es dos au mur, tu es obligé de t’envoyer, même si ce n’est pas beau. Ce sera peut-être à la limite de la règle, mais il va falloir mettre le petit supplément. Ce n’est peut-être pas l’ADN de cette équipe, mais c’est là-dessus qu’il faut qu’on se fasse violence, dans l’agressivité, dans le jeu au sol. Il va falloir qu’on fasse mal à l’adversaire. C’est ce qui manque un peu. [...] Contre Colomiers, il manquait tous les leaders, tous les cadres de l’équipe. Je pense qu’à un moment donné, quand tu reviens à 23-14, il n’y a personne qui a eu le petit mot de plus pour motiver les mecs, leur dire qu’on peut aller chercher quelque chose. Il a manqué des repères collectifs.

Ne les cherchez-vous pas depuis le début de la saison ?

Si, peut-être, mais depuis le début de la saison, on a un train de retard et j’ai l’impression qu’on court après. Il y a eu cette intersaison, pas de préparation physique… On court, on court, mais on n’arrive jamais à rattraper le retard sur les autres. Il y a un bon vestiaire, un bon groupe, j’espère qu’on va pouvoir s’appuyer là-dessus et aller chercher quelque chose demain.

Tiaan Jacobs sera titulaire en deuxième ligne, vous aurez six avants sur le banc. Qu’est-ce que ces choix disent de vos ambitions ?

Je parlais de violence, de combat… Jacobs est un jeune sud-africain et ça reflète très bien son jeu physique et violent. Je pense que c’est le message que les coachs ont voulu faire passer en le titularisant en deuxième ligne, afin qu’il apporte cette énergie et cette agressivité qu’il manque, peut-être un peu, dans l’équipe.

Avez-vous conscience que vous êtes vraiment en danger ?

Oui. S’il y en a un qui n’a pas pris conscience que la situation était urgente, il faut qu’il me donne sa recette. On y pense tous en rentrant chez nous. On va passer deux mois à penser à ça, jour et nuit, jusqu’à ce que la fin du championnat soit sifflée et qu’on soit maintenu.