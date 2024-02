Le centre et capitaine de Biarritz Yann David est revenu sur la lourde défaite des siens à Colomiers (51-14). Il insiste sur les efforts consentis à l'entraînement par le groupe, qu'il reconnaît en difficulté, et cherche à comprendre pourquoi ça ne se concrétise pas en match.

Que retenez-vous de ce match, et le score assez lourd infligé par Colomiers ce soir ?

C'est super frustrant... C'est vrai qu'on a vraiment essayé de faire le dos rond en première mi-temps face au vent. On était partis là-dessus. Même si le score était déjà lourd avec 18 points à la pause, on parvient à très bien revenir avec un essai et une belle attaque de deuxième période. Mais la chute est intervenue à l'heure de jeu avec cet essai, puis c'est la dégringolade. On n'est parvenu à reprendre le dessus après ces essais pris trop facilement. On n'a pas eu les ressources nécessaires pour se relever.

Avant la pause, cette longue séquence devant la ligne adverse sans marquer de point semble un tournant. Est-ce votre avis ?

Oui, on a vraiment à cœur de prendre des points, de marquer un essai. À ce moment-là on se sentait en confiance et on n'a pas réussi à scorer. On n'a pas choisi de prendre les pénalités car nos avants étaient en confiance. On est tous allés dans leur sens, et ça n'a pas marché. C'est dommage effectivement de ne pas prendre de point avant la pause.

Cela reflète-t-il un problème mental plus ancré au sein de votre groupe ?

Je sens que c'est un groupe en difficulté. Sportivement, c'est compliqué, on ne joue pas le même championnat que Colomiers, on joue la course au maintien et il n'y a rien à dire là-dessus. On est tombé sur une équipe columérine très réaliste, qui arrive à prendre les points quand il le faut. C'est dur pour les mecs, notamment quand je pense à tous les efforts fournis aux entraînements... On a du mal à concrétiser ce qu'on met en place toute la semaine. Et l'enchaînement des résultats négatifs est d'autant plus frustrant. Malgré tout le groupe reste soudé. C'est le plus important. Car la saison passe vite, des jokers, on en a grillé un paquet, il n'y en a presque plus. Il faudra rester unis pour cravacher jusqu'à la fin de la saison.

Les rotations opérées dans l'équipe n'ont-elles pas été trop handicapantes, au regard du manque d'automatismes observé ?

On ne se cache pas derrière ça, le turn-over et le manque d'automatismes. Ça peut être le problème de beaucoup d'effectifs. On a dû composer avec beaucoup de blessés et quand on joue contre des équipes comme Colomiers, ça se paye cash. Cela dit, ça ne doit pas masquer ce qu'on a réalisé sur les vingt dernières minutes du match.

Comment expliquer que l'équipe a lâché le match de la sorte ?

Lâché ? Non, je ne peux pas dire ça car les mecs s'y filent. On se battra avec nos armes jusqu'à la fin de la saison. On avait bien repris en deuxième période, on avait recollé au score, et prendre de tels essais casquette, c'est un coup de massue pour les joueurs sur le terrain.