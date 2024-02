Invité de l'émission ViàMidol Des Mauls et Débats, Benjamin Urdapilleta nous décrit la relation qui le lie à Christophe Urios, un coach qu'il a suivi à Oyonnax, Castres et maintenant Clermont. Le demi d'ouverture argentin loue la franchise et la confiance de son manager.

Benjamin Urdapilleta s'est confié sur sa relation avec Christophe Urios. Arrivé à Clermont en grande partie grâce à la présence du charismatique manager, le buteur argentin a connu le boss de l'ASM lors de ses passages à Oyonnax et Castres, entre 2012 et 2019. Le Puma apprécie particulièrement l'honnêteté de Christophe Urios et les entretiens individuels dans lesquels le manager n'hésite pas à pointer du doigt les bonnes et mauvaises passes de ses joueurs.