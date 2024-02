Le troisième ligne du Stade toulousain Alban Placines (30 ans) s'est lourdement blessé au genou gauche et sera absent avec son club pendant de longs mois. Il avait été victime d'un plaquage dangereux par le pilier clermontois Cristian Ojovan.

C'est un verdict qui fait mal aux troupes toulousaines. Le troisième ligne Alban Placines (30 ans) va manquer plusieurs mois de compétition, après une lourde blessure au genou gauche lors du match face à Clermont. Après passage d'un IRM, le verdict est tombé : le ligament interne est rompu et le Toulousain va donc devoir être opéré. "La saison est très compromise, s'est exprimé l'entraîneur de la défense Laurent Thuéry. Le geste est maladroit, il y a un manque de maîtrise. Il y a eu une sensibilisation auprès de l'arbitre, il faut essayer de gommer ce genre de geste mais on ne veut pas jeter la pierre au Clermontois. On sait que dans l'engagement ça peut arriver mais c'est regrettable"

Ojovan passe en commission ce mercredi

Sur un ruck, il est plaqué sur le côté par Cristian Ojovan au niveau du genou, un choc violent qui tordra son genou vers l'intérieur et l'obligera à sortir du terrain. Le joueur moldave a ensuite été exclu par l'arbitre. Ce dernier est convoqué en commission de discipline ce mercredi 6 mars.

Au club depuis 2018, Alban Placines a disputé 17 rencontres avec le Stade toulousain cette saison, dont 9 en tant que titulaire. Lors de l'exercice en cours, il a inscrit deux essais, face à Bayonne en Top 14 et face à Cardiff en Champions Cup.