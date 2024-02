Fabien Galthié a dévoilé la liste des 34 joueurs retenus pour préparer la rencontre face au pays de Galles avec plusieurs choix marquants. De la paire Flament - Meafou à Pierre-Louis Barassi en passant par Antoine Hastoy, le sélectionneur des Bleus s'adapte autant qu'il cherche un second souffle pour ses hommes.

L'heure des premiers choix forts est tombée. Fabien Galthié a dévoilé la liste des trente-quatre joueurs retenus pour préparer le déplacement au pays de Galles (10 mars, 16 heures). À onze jours de la quatrième journée du Tournoi des 6 Nations, le XV de France doit se remettre la tête à l'endroit après son match nul famélique face à l'Italie. Pour lancer cette (légère) transformation, le sélectionneur des Bleus a d'abord dû s'adapter aux absences certaines de Matthieu Jalibert, blessé, et Jonathan Danty, suspendu cinq semaines.

L'ancien demi de mêlée international a choisi de remplacer numériquement le demi d'ouverture par Antoine Hastoy, et le centre par Pierre-Louis Barassi. Des choix logiques au vu de la forme récente du Rochelais et du Toulousain.

Barassi, phare du succès toulousain à Clermont

Ce dimanche soir, Fabien Galthié a notamment pu apercevoir l'impressionnante activité de Pierre-Louis Barassi lors de la victoire des Rouge et Noir à Clermont (37-33). Avec vingt plaquages, un franchissement et un plaquage cassé, le centre international (3 sélections) a été diabolique en défense et a su stopper certains assauts auvergnats. Plus au nord de la ville rose, Antoine Hastoy s'est lui aussi remis les idées en place.

Dans la liste des 34 dévoilée ce jeudi, en vue du déplacement à Cardiff, Thibaud Flament et Emmanuel Meafou effectuent leur retour de blessure. Un renfort de poids en deuxième ligne pour le XV de France



Après un début de saison en dessous de ses standards habituels, l'ancien palois est revenu en grande forme ces dernières semaines. Malgré la défaite du Stade rochelais à Perpignan (27-15), Hastoy a marqué les quinze points rochelais, confirmant sa récente montée en puissance. L'artilleur maritime était déjà de la partie lors de la dernière Coupe du monde, confirmant ainsi la hiérarchie mise en place par Galthié avec ses ouvreurs.

La réorganisation de la ligne d'attaque française pourrait aussi profiter à Léo Barré. Auteur d'un début de saison supersonique, avec notamment un doublé retentissant face à Toulouse, le Parisien a une réelle carte à jouer tant son profil de brillant attaquant pourrait faire des ravages au sein du Principality Stadium de Cardiff.

Flament - Meafou, explosion(s) attendue(s)

Devant, les changements majeurs concernent évidemment la deuxième ligne. Mathias Halagahu et Paul Gabrillagues cèdent leur place au profit de Thibaud Flament et Emmanuel Meafou. Les deux Toulousains font leur retour dans le groupe France après avoir été perturbés par des blessures. S'ils s'entraînent depuis la semaine passée avec le club haut-garonnais, Flament et Meafou étaient encore trop courts pour faire le voyage jusqu'à Clermont, mais semblent aujourd'hui à 100%.

6 Nations 2024 - Georges-Henri Colombe tentera de glaner sa première sélection au pays de Galles. Icon Sport

Des ajouts de taille dans le groupe France et pour une deuxième ligne plombée par la suspension de Paul Willemse et en manque de certitudes. Avec l'arrivée en trombe de Posolo Tuilagi sur le banc, puis en tant que titulaire face à l'Italie, Fabien Galthié a dû avoir le sourire en sélectionnant l'aérien Flament et le puissant Meafou. Des profils qui ne manqueront pas dans la touche et la mêlée françaises.

En première ligne, Georges-Henri Colombe remplace un autre joueur blessé, Thomas Laclayat, et tentera de montrer à son sélectionneur l'importance de son profil massif. Dans un registre différent de celui de Dorian Aldegheri, le Rochelais peut être une alternative à Uini Atonio, son coéquipier en club. À vingt-cinq ans, l'ancien pilier du Racing 92 n'a pas encore connu de sélection avec le maillot frappé du coq et pourrait profiter de cette première opportunité pour être du voyage à Cardiff.