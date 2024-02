Garry Ringose et Hugo Keenan reprennent l'entraînement : une bonne nouvelle pour le staff d'Andy Farrell, à neuf jours du déplacement à Twickenham.

L'Irlande est en quête d'un deuxième grand chelem d'affilée, ce qui n'est jamais arrivé dans le Tournoi des 6 Nations. Et dans cette optique, le groupe du XV du Trèfle observe des retours bienvenus, à neuf jours d'affronter l'Angleterre à Twickenham. Ce jeudi, après une session d'entraînement ouverte au public (nombreux !) à l'Aviva Stadium, l'entraîneur de l'attaque Mike Catt a donné des nouvelles du centre Garry Ringrose et de l'arrière Hugo Keenan, tout deux absents lors de la victoire contre les Gallois : "Garry Ringrose s'est entraîné avec nous aujourd'hui, ce qui est bon. C'est bien de le voir de retour, il progresse bien. Hugo a fait une partie de son côté, et le "fitness" avec les gars. Ça avance de façon très positive. Ryan Baird était gêné au dos ce matin, il ne s'est donc pas entraîné."

Pas de quoi assurer une présence de leur part lors du match face aux rivaux irlandais mais de bonnes nouvelles pour le staff d'Andy Farrell.