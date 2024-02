Après avoir critiqué Fabien Galthié au début du Tournoi des 6 Nations, Brian O'Driscoll en a remis une couche, affirmant que le sélectionneur des Bleus avait de quoi être "nerveux" et "en difficultés".

Raffut de Brian O'Driscoll. L'ancien centre iconique de l'Irlande (133 sélections) est revenu sur les difficultés du XV de France depuis le début du Tournoi des 6 Nations. Avec seulement une victoire en trois matchs, les Bleus ont déjà dit adieu à leur rêve de victoire finale et un homme cristallise les doutes français : Fabien Galthié. Dans le podcast Off The Ball, Brian O'Driscoll n'a pas épargné le sélectionneur du XV de France. "Je dirais qu'il a des ennuis. Je pense que beaucoup de personnes pensaient que la France allait réaliser le Grand Chelem, qu'il y aurait un rebond de leur déception. Mais c'est vraiment la gueule de bois pour l'instant".

S'il admet que les Bleus ont atteint leur apogée en 2022, sous les ordres de Galthié, l'ancienne gloire du Leinster estime que le boss des Bleus "doit être nerveux parce que nous en parlons tous, il doit subir une pression maximale de la part des médias français. Parce que maintenant, Jamie Roberts a le sentiment que le Pays de Galles peut les battre, et ils le peuvent".

Damian Penaud est méconnaissable

Brian O'Driscoll en a également profité pour égratigner certains joueurs français. "Gaël Fickou est moins tranchant. Louis Bielle-Biarrey a été blessé et est peut-être le seul à briller. Damian Penaud est méconnaissable par rapport à sa forme bordelaise. Il manque Romain Ntamack et Antoine Dupont, c'est sûr. Mais ça ne peut pas être juste ça. On a l'impression que quelque chose ne va pas". L'impression se confirmera-t-elle face au pays de Galles ?