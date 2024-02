World Rugby annonce ce mercredi le retour du WXV, compétition automnale opposant les sélections féminines sur trois niveaux. Il aura lieu au Canada, en Afrique du Sud et à Dubaï sur trois week-ends et qualifiera six nations pour la Coupe du monde 2025 en Angleterre.

Le WXV est de retour ! Cette compétition organisée par World Rugby revient à l'automne prochain, sur trois week-ends (du 27 septembre au 13 octobre), et toujours sur trois niveaux. Le premier, qui aura lieu au Canada, réunit les trois premières nations du Tournoi des 6 Nations féminin et les trois premières du Pacific Four Series. Les deux autres niveaux, appelés WXV2 et WXV3, opposeront chacun six équipes de niveaux inférieurs.

Le détail des qualifications pour le WXV. World Rugby

On apprend aussi par le biais de World Rugby que cette compétition automnale qualifiera six nations pour la Coupe du monde 2025. Il est bon de redire que cette prochaine édition sera élargie à 16 équipes.

World Rugby rappelle que quatre sélections seront déjà de la partie, en Angleterre, grâce à leur qualification en demi-finale de la dernière édition : la nation hôte, la Nouvelle-Zélande, championne du monde en titre, le Canada et la France. Six autres se qualifieront en étant vainqueurs de tournois régionaux en 2024 : Championnat féminin Asia Rugby, 6 Nations féminin, Championnat féminin Oceania Rugby, Pacific Four Series, Coupe d'Afrique féminine et barrage Sudamerica. "Les six dernières places seront attribuées aux équipes du WXV les mieux classées qui ne se sont pas encore qualifiées au travers de la RWC 2021 et des tournois régionaux."