Avec l'expulsion de Jonathan Danty face à l'Italie, la France est devenue la sélection qui compte le plus de cartons rouges dans l'histoire du Tournoi des 6 Nations. Depuis l'arrivée de l'Italie dans la compétition en 2000, les Bleus ont écopé de 6 cartons rouges.

Il y a plusieurs raisons qui pourraient expliquer le match nul du XV de France face à l'Italie dimanche, sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy de Lille. Parmi elles, il y a certainement l'expulsion de Jonathan Danty juste avant la mi-temps, à cause d'un plaquage dangereux sur son vis-à-vis Ignacio Brex. Un geste qui lui a valu par la suite une suspension de cinq semaines et qui a fait du Rochelais le 20e joueur expulsé dans l'histoire du Tournoi des 6 Nations. Depuis 2000 et la formule à six équipes, le XV de France est d'ailleurs tout simplement la sélection qui a reçu le plus de cartons rouges dans la compétition.

14 cartons rouges après 2020

Jonathan Danty a été suspendu cinq semaines après son carton rouge concédé face à l'Italie, lors de la troisième journée du Tournoi des 6 Nations 2024. Le Rochelais manquera donc la fin de la compétition. pic.twitter.com/sJwpxRBail — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 27, 2024

Celui de Jonathan Danty est le sixième de la liste, ce qui place les Bleus devant l'Écosse (5 cartons rouges), l'Italie (4), l'Angleterre (3), l'Irlande (2). Quant aux Gallois, ils n'ont pas été sanctionnés par le moindre carton rouge depuis 23 ans et l'intégration de l'Italie dans la compétition. Pour en revenir aux Bleus, un fait est particulièrement à noter : cinq des six cartons rouges ont été reçus durant l'ère Galthié, depuis 2020.

D'ailleurs, Mohamed Haouas et Paul Willemse sont les seuls à avoir été expulsés deux fois lors de la compétition, toutes équipes confondues. Que le sélectionneur des Bleus se rassure, cet accroissement des cartons rouges n'est pas particulièrement de sa faute. Les arbitres et les instances sont simplement plus vigilantes et sanctionnent davantage les gestes dangereux lors de ces dernières années. De ce fait, sur les vingt expulsés dans l'histoire du Tournoi des 6 Nations, quatorze l'ont été après 2020.

6 Nations - Mohamed Haouas avait été expulsé face à l'Écosse en 2023 Icon Sport - Icon Sport

Depuis 2000, seuls deux matchs ont par ailleurs connu deux cartons rouges : le France - Écosse de 2023 avec les expulsions de Mohamed Haouas et Grant Gilchrist et le France - Italie de 2014 avec les expulsions de Rabah Slimani et Michele Rizzo.

La liste des 20 expulsés lors du Tournoi des 6 Nations :