Avant son édition 2021, le Tournoi des 6 Nations n'avait connu que huit cartons rouges dans son histoire. Les Italiens Walter Cristofoletto, Alessandro Troncon et Michele Rizzo, les Écossais Stuart Hogg et Scott Murray, l'Anglais Manu Tuilagi et les Français Rabah Slimani et dernièrement Mohammed Haouas étant les seuls joueurs à avoir été exclus avant 2021. Mais cette année, cinq cartons rouges sont sortis de la poche des arbitres.

Les Gallois en ont profité

Ce sont peut-être alors les nouvelles directives données aux hommes au sifflet du Tournoi qui font une différence par rapport aux années passées, mais ce Tournoi 2021 a vu rouge. Autant par la victoire des Gallois que par le nombre de joueurs expulsés, ce Tournoi sera donc toujours associé à cette couleur. Les Gallois justement, ont profité plusieurs fois des exclusions adverses. Sur les cinq cartons rouges infligés pendant le Tournoi 2021, trois l'ont été à l'encontre des adversaires du pays de Galles.

Certains observateurs avaient même mentionné que si les Gallois se hissaient en tête du classement, ils ne le devaient qu'aux cartons rouges adverses. L'Irlandais Peter O'Mahony lors de la première journée et l'Écossais Zander Fagerson la rencontre suivante avaient été exclus contre le XV du Poireau. Dans des matchs serrés, ces exclusions ont forcément eu un impact dans le résultat final.

Tournoi des 6 Nations - Zander Fagerson sort du terrain, il vient d'écoper d'un carton rougeRugbyrama

D'autant plus que le pays de Galles a encore bénéficié d'une supériorité numérique contre les Bleus, après une fourchette de Paul Willemse. Malgré cela, les rouges perdent tout de même contre la France.. à cause de leur indiscipline. Les deux autres cartons rouges du Tournoi ont été infligés à l'encontre de l'ouvreur écossais Finn Russell contre le France et au centre Irlandais Bundee Aki contre L'Angleterre.

Dans ce Tournoi record en plus de ces 5 cartons rouges, toutes les équipes ont aussi reçu au moins un carton jaune, avec pas moins de 16 "biscottes" sorties par les arbitres au total. Le Tournoi 2021, celui de l'indiscipline.

Par Yanis Guillou