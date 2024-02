Florian Grill a déclaré que le XV de France pourrait continuer de jouer en dehors du Stade de France, en cas d'échec dans les négociations avec le futur concessionnaire de l'enceinte de Saint-Denis.

Le Stade de France est au centre des discussions à la Fédération Française de Rugby. La concession actuelle de l'enceinte, qui a été octroyée en 1995 au consortium Vinci-Bouygues arrive à échéance en juin 2025 et deux procédures de reprise ont été lancée par l'État, propriétaire de l'écrin. Une concerne une vente et l'autre un renouvellement de concession. Si le processus de vente n'a pas trouvé preneur, deux acteurs sont encore en lice afin de récupérer la concession : le consortium Vinci/Bouygues (titulaire de la précédente concession) et le groupe événementiel GL Events.

Le problème, c'est que les deux candidats, qui ont été auditionnés par l'État en février, n'offrent pour l'instant pas les garanties nécessaires à la FFR pour que le XV de France puisse jouer ses matchs au Stade de France et que cela soit rentable. Le président de la Fédération, Florian Grill, a assuré pour l'AFP : "Chaque match non joué au Stade de France, c'était un manque à gagner en résultat de deux millions d'euros (...) J'ai fixé trois règles aux candidats à la reprise : il faut que le loyer n'augmente pas et même que les revenus augmentent, qu'on soit compensé pendant les travaux s'il y en a et qu'on puisse - à notre rythme - être partie prenante du sujet et monter au tour de table".

Un ultimatum posé

Des conditions qui ne sont, pour l'instant, pas respectées par les acteurs de reprise de concession de l'enceinte. Si la FFR venait à ne pas trouver son compte dans ce projet, elle envisagerait alors de faire évoluer l'équipe nationale en province ou même à l'étranger sur du long terme. "Pour l'instant, sur les premières conversations qu'on a, le cahier des charges n'est pas rempli, prévenait Grill. Donc je ne ferme pas la porte au fait de continuer à jouer en province si je n'ai pas d'éléments satisfaisants au Stade de France. Voire de jouer ailleurs. La Ligue nationale de rugby a fait une délocalisation en Espagne, qui a été un immense succès. Si le Stade de France n'apporte pas des solutions satisfaisantes pour la Fédération française de rugby. On saura trouver des solutions alternatives. Il faut que l'un des deux acteurs comprenne que, s'il veut avoir la Fédération française de rugby, il faut qu'il en fasse beaucoup plus. Sinon, ils se débrouilleront pour rentabiliser avec les autres activités".

La question est encore loin d'être réglée, alors que pour ce Tournoi des 6 Nations les Bleus ont évolué à Marseille contre l'Irlande, à Lille contre l'Italie et s'apprêtent à jouer à Lyon contre l'Angleterre en raison des travaux au Stade de France.