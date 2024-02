Jonathan Danty a été exclu face à l'Italie après un plaquage dangereux. Le Rochelais devrait être indisponible pour le déplacement au pays de Galles. L'occasion de lancer dans le grand bain Nicolas Depoortere à Cardiff ? Possible.

Jonathan Danty a vécu un cauchemar sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy de Lille. En difficulté dans le jeu, le centre de La Rochelle a écopé d'un carton rouge juste avant la mi-temps à cause d'un plaquage dangereux et d'un contact tête contre tête avec le centre adverse Juan Ignacio Brex.

Alors qu'il passera devant la commission de discipline ce mardi, le Maritime devrait, sauf grosse surprise, manquer le déplacement au pays de Galles, prévu le 10 mars prochain à Cardiff.

Dans la Troisième Mi-Temps, nos journalistes ont évoqué cette future absence, et surtout les noms qui pourraient le remplacer. Un ressort plus que les autres : Nicolas Depoortere. Le joueur de l'UBB marche sur l'eau depuis le début de la saison et ne compte toujours pas de sélection. Ce dernier pourrait donc découvrir le niveau international dans une dizaine de jours, c'est donc le souhait de nos journalistes.