Fabien Galthié a choisi de laisser les 19 joueurs protégés et exemptés de Top 14 le week-end prochain, au repos et chez eux plutôt qu’ils s’entraînent au CNR. Dommage, car pour une fois il aurait pu gagner du temps contrairement à ses prédécesseurs qui n’avaient pas ce luxe.

Ce lundi matin, le staff du XV de France a communiqué la liste des 19 joueurs dits protégés qui ne participeront pas à la 17ème journée de Top 14 le week-end prochain. Pas de surprise, la démarche est inscrite dans la fameuse convention, même si elle rajoute une sorte de « faux doublons » à ceux existants déjà. Non, la stupéfaction vient du programme de ces 19 joueurs protégés avec le XV de France.

Récupération et régénération en famille jusqu’à dimanche !!! D’une certaine manière Galthié gaspille le temps de travail que lui ont offert ses prédécesseurs au sein des staffs du XV de France, notamment Philippe Saint-André, Guy Novès ou encore Yannick Bru entraîneur des avants sous ces deux sélectionneurs. En leur temps, ils s’étaient battus pour sacraliser la période du 6 Nations. Ils voulaient pouvoir bénéficier d’un groupe de joueur déterminé les sept semaines de la compétition. Galthié l’avait obtenu pour sa prise de fonction, en convainquant Bernard Laporte de monter au front.

Un programme d'entretien physique pour se donner bonne conscience

Voilà pourquoi, on trouve cela paradoxal que Galthié choisisse de laisser ses dix-neuf protégés dans la nature cette semaine, avec bien sûr pour se donner bonne conscience un programme individualisé d’entretien physique ! Surtout que les Bleus ont déjà bénéficié d’une semaine « off » avant la préparation de l’Italie. Et on se dit que vu le niveau rugbystique affiché aussi bien à Murrayfield il y a quinze jours, qu’à Lille face à l’Italie ce dimanche, que le XV de France aurait pu profiter de ce temps pour peaufiner pour ne pas dire travailler ses gammes. Après certes pourquoi pas trois jours de repos. Mais un rassemblement ce jeudi au CNR afin de travailler le jeu de ligne, les liaisons, les automatismes, les passes, tout ce que l’on n’a pas le temps de faire les semaines de préparation de match, aurait été cohérent.