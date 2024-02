Blessés ces dernières semaines, Emmanuel Meafou, Thibaud Flament et Jack Willis sont bien présents à l'entraînement en ce début de semaine avec Toulouse et devraient postuler pour la réception de Castres. Blair Kinghorn, Ange Capuozzo et Matthis Lebel sont aussi disponibles.

Quelques heures seulement après l'impressionnante victoire sur le terrain de Clermont, malgré une équipe largement rajeunie, les Toulousains - revenus dans la nuit - étaient déjà de retour à l'entraînement à Ernest-Wallon ce lundi après-midi. Mais c'était en l'occurrence pour une séance extrêmement allégée, laquelle s'est résumée à un exercice de "clarity" (un exercice de mise en place en marchant et sans contact, NDLR) dans le gymnase. La très grande majorité des vainqueurs de Marcel-Michelin étaient sur la pelouse et ils ont été rejoints par plusieurs internationaux. A lire aussi : Le baromètre de Clermont - Toulouse : Costes et Castro-Ferreira brillent, Urdapilleta méconnaissable Déjà par Blair Kinghorn et Ange Capuozzo qui ont joué avec l’Écosse et l'Italie le week-end passé. Matthis Lebel a aussi été libéré par le staff des Bleus mais il était ménagé ce lundi. Tous trois sont disponibles pour la réception de Castres samedi. Le troisième ligne anglais Jack Willis, qui était forfait contre Oyonnax puis Clermont, a aussi repris. Il va postuler face au CO, comme Paul Graou et Pita Ahki qui étaient ménagés en Auvergne. Ian Boubila a également fait son retour. L'autre bonne nouvelle, c'est que le staff pourra compter sur les présences de Thibaud Flament et Emmanuel Meafou contre le CO, lesquels étaient respectivement touchés au pied et au genou. Des blessures les ayant privé du début du Tournoi des 6 Nations. Tout porte à croire qu'ils pourraient faire leur retour international au pays de Galles. En ce qui concerne Santiago Chocobares, le centre argentin est touché aux ischios-jambiers et doit se tester dans la semaine. Romain Ntamack retrouve des sensations Le groupe a aussi accueilli un invité de luxe, à savoir l'ouvreur Romain Ntamack - dont le retour à la compétition se rapproche après sa rupture du ligament croisé du genou gauche en août dernier - qui a participé avec prudence au "clarity", ainsi qu'à quelques ateliers techniques ensuite pour les joueurs non utilisés à Clermont. L'occasion pour lui de retrouver encore des sensations et des repères collectifs. Il poursuit ainsi sa montée en puissance, avant de reprendre l'entraînement à 100 % d'ici quelques semaines. Grosse inquiétude pour Placines, Laulala opéré En revanche, les nouvelles sont inquiétantes pour le troisième ligne Alban Placines, victime d'un déblayage illicite du Clermontois Cristian Ojovan et gravement blessé au genou gauche. Il devait passer des examens complémentaires ce lundi mais il sera absent au minimum pour de longues semaines. De son côté, Theo Ntamack, qui a renoncé avant le déplacement en Auvergne, est touché aux quadriceps. Il est forfait pour samedi. Enfin, victime d'une rupture du tendon d'Achille, le pilier All Black Nepo Laulala à été opéré ce lundi.