Jaco Peyper arbitrera le match d'ouverture du Mondial entre la France et la Nouvelle-Zélande (ce vendredi 8 septembre, 21h15). Habitué des matchs internationaux au couteau, le choix du Sud-Africain est d'une logique implacable.

Une imitation et l'orage. Au lendemain de la défaite frustrante du XV de France face au pays de Galles, en quart de finale du Mondial 2019, Jaco Peyper n'a pas eu une idée lumineuse en imitant le coup de coude de Sébastien Vahaamahina. L'arbitre Sud-Africain s'était affiché tout sourire aux côtés des supporters gallois pour une simple plaisanterie. Mais la blague n'avait pas plu à World Rugby. Jaco Peyper en avait alors fini avec sa Coupe du monde et n'avait pas pris part aux demi-finales.

Investigation en cours sur Jaco Peyper... Il risque de prendre un coude pression non ? ?

>>> https://t.co/hnzyttLsrc#RWC2019 pic.twitter.com/NU4M8IVm43 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) October 21, 2019

Quatre ans plus tard, le natif de Bloemfontein sera au sifflet de France - Nouvelle-Zélande, en ouverture du Mondial 2023. Avec 111 matchs internationaux au compteur, Jaco Peyper ne manque pas d'expérience et de sang-froid, comme l'explique l'ancien arbitre Alexandre Ruiz. "Un France - Nouvelle-Zélane en France est très spécial. Il faut donc un arbitre avec une expérience énorme, et être en capacité de ne pas subir cette pression et le contexte. L'avantage qu'il a sur beaucoup d'autres est qu'il a déjà arbitré le match d'ouverture de la nation hôte en 2015 avec Angleterre - Fidji" explique l'entraîneur de Soyaux-Angoulême. "Il a fait le match d'ouverture au Mondial 2015. C'est sa troisième Coupe du monde, cela prouve bien qu'il est l'un des meilleurs. Il fait partie des quinze meilleurs arbitres du monde. Je le voyais très proche des demi-finales avant la polémique de France - Galles. Comme chez les joueurs, la vérité d'un match n'est pas celle d'un autre. Il est vraiment résilient".

Il nous a vraiment fédérés

Jaco Peyper retrouvera le stade de France un an après son dernier match dans l'enceinte dionysienne. Le 5 novembre 2022, le Sud-Africain avait arbitré la victoire haletante des Bleus face à l'Australie (30-29). Alexandre Ruiz vante l'aspect humain de Peyper, avec qui il a partagé des moments forts, lors du Mondial 2019. "En juillet on est parti en stage avant la Coupe du monde 2019, il a été présent avec nous les jeunes arbitres, il nous a vraiment fédérés. J'ai souvenir qu'avec Wayne Barnes, ils avaient organisé notre arrivée au Japon. On avait fait une belle soirée afin que le lien se renforce. Il a vraiment encadré tous les officiels pour qui c'était le premier Mondial. Il habite dans le quartier où il y a la prison où a été enfermée Nelson Mandela, c'est assez impressionnant, mais il n'est pas habité par le rugby 24 heures sur 24".

Alexandre Ruiz a cotoyé Jaco Peyper lors du Mondial 2019. Icon Sport - Icon Sport

Dans un contexte où les arbitres sont souvent pointés du doigt, la présence de Jaco Peyper devrait être rassurante pour l'ensemble des acteurs de la partie. Avec trois Coupes du monde au compteur à son actif, le Sud-Africain est un redoutable connaisseur du très haut niveau international. "Le paramètre de l'arbitrage est devenu une performance. Les équipes analysent les forces et faiblesses des arbitres. Et il est plus simple de dire que l'arbitre a fait une erreur que de dire que son équipe n'a pas été à la hauteur". À quelques heures du grand coup d'envoi du Mondial, la nomination de Jaco Peyper est un premier signe positif pour le XV de France. En onze rencontres arbitrées avec les Bleus, les Français se sont imposés à huit reprises. La passe de neuf vendredi ? Au sifflet.