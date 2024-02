Dernières "stars" disponibles dans l'effectif lyonnais, le demi de mêlée Baptiste Couilloud et l'ailier géorgien Davit Niniashvili ont assumé leurs responsabilités en menant leurs troupes jusqu'à la victoire bonifiée, dans le sillage d'un pack dominateur.

Les tops

Baptiste Couilloud et Davit Niniashvili

Impossible, au vrai, de dissocier les deux hommes dont tout Gerland se doutait que la lumière ne pouvait venir que par eux, lors de cette réception à hauts risques d’Oyonnax. Alors certes, Niniashvili comme Couilloud ont connu un certain déchet, à force de se vouloir systématiquement décisifs dans les zones de marque. Le truc ? C’est que la plupart du temps, ils l’ont été, notamment sur les actions où ils se sont directement trouvés… On parle ici du premier essai de Lambey, bien sûr, où ils ont allumé la mèche jusqu’au plongeon de leur deuxième ligne (18e) . Mais surtout sur cette formidable attaque de la 65e où leur complicité a joué à plein. Leur seule dissonance ? On la situera peut-être à la 26e, sur l’essai de l’ailier géorgien après une pénalité à 5 mètres que Couilloud… lui avait demandé de ne pas jouer ! Rien de grave, don, d’autant que Couilloud y alla aussi à la 51e de son… 51e essai en Top 14, confortant sa première place au classement des marqueurs de la saison.

Alban Roussel

S’il fallait un symbole de la prestation collective des Lyonnais, au-delà de l’ultime essai signé Charcosset, ce serait évidemment cet homme. Plus titularisé depuis le 2 septembre, relégué dans l’ombre de Romain Taofifenua et de Mickaël Guillard au poste de deuxième ligne droit, Alban Roussel n’a dû qu’à la blessure la veille de la rencontre du numéro 8 Maxime Gouzou de revenir dans le XV de départ. Et pourtant, dans ces conditions difficiles, le Catalan a livré pendant 63 minutes un match d’une grande propreté… Jamais perdu en touche, il s’est surtout avéré très précieux dans le combat, que ce soit au sol (un ballon gratté) ou dans les ballons portés. Dans la besogne, en somme, où les Lyonnais savaient devoir répondre présent après la débâcle du match aller.

Daniel Ikpefan

Auteur d’un essai en première période sur un côté fermé intelligemment joué par les siens pour profiter de l’absence sur carton jaune de Vincent Rattez, l’ailier d’Oyonnax fut globalement un des rares joueurs de l’Ain à créer une sensation de danger ballon en main. Utilisé par ailleurs à de nombreuses reprises pour assurer les sorties de camp, il a fait valoir la longueur de son pied gauche. Sans toutefois réussir à créer des miracles tant la domination des locaux fut prégnante.

Les flops

Rory Grice

le numéro 8 d’Oyonnax a, par miracle, échappé au carton jaune dès la 8e minute sur un plaquage jugé légal par M. Praderie après arbitrage vidéo, ce dont le pauvre arrière lyonnais Alexandre Tchaptcht, victime d’une commotion et de convulsions sur la pelouse, ne gardera qu’un vague souvenir. Toutefois, pénalisé à 3 reprises par la suite au point d’être temporairement exclu à la 63e, Rory Grice n’a jamais pesé sur le match, parfaitement cadenassé par la défense du Lou.

Benjamin Geledan

Le traditionnel leader de combat d’Oyonnax n’a jamais trouvé la bonne carburation pour faire avancer les siens à Lyon. Nerveux, celui-ci s’est surtout signalé par un gros déchet en touche, fruit d’imprécisions autant que d’incompréhensions qui conduisirent Joe El Abd à le coacher dès la 48e.

Feao Fotuaika

Excellent la semaine précédente face à La Rochelle, le pilier droit Feao Fotuaika n’a pas réussi à confirmer contre Oyonnax. Sanctionné à trois reprises durant la première demi-heure, il a cédé sa place (sur un coaching prévu) au jeune Valentin Simutoga qui l’a avantageusement remplacé. Son retour sur la pelouse dans le dernier quart d’heure ayant, hasard ou pas, coïncidé au dernier temps fort des Aindinois.