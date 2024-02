Brive a officialisé ce vendredi la signature de Courtney Lawes en vue de la saison prochaine. L'international anglais était dans les tribunes pour assister à la victoire du CAB face à Valence-Romans avant de s'exprimer brièvement sur sa future arrivée en Corrèze.

Brive accueille un géant anglais. Le CAB a officialisé ce vendredi la venue de Courtney Lawes pour la saison prochaine. Un immense coup réalisé sur le marché des transferts annoncé depuis plusieurs semaines et qui devrait ravir les supporters corréziens. Après la victoire du CAB face à Valence-Romans (29-3), Courtney Lawes s'est d'ailleurs exprimé au micro de Canal +, lui qui était dans les tribunes du Stadium municipal ce vendredi.

Découvrez tous les résultats de la 21ème journée de Pro D2 !https://t.co/6i3nED7XcW — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 23, 2024

J'ai besoin de ralentir un peu à la cadence

"J'ai eu des contacts en France et une très bonne offre au Japon. J'ai choisi de venir à Brive. Que ce soit au niveau du stade, des supporters, du staff, c'est un club très ambitieux. J'ai besoin de ralentir un peu à la cadence, ce n'est pas très différent de Northampton, un endroit où je peux vivre avec ma famille et être heureux. Je veux apporter du leadership, de la consistance et je suis totalement concentré sur comment aider l'équipe la saison prochaine" a-t-il notamment expliqué. Avec 105 sélections au compteur, et trois Tournois des 6 Nations en poche, Courtney Lawes devrait apporter toute son expérience au sein du CAB la saison prochaine.