À l'occasion de la traditionnelle photo des capitaines, ce mercredi, Paulin Riva a fait part de ses impressions avant l'étape de Vancouver. Le meneur tricolore dit bien vivre la pression née de la présence d'Antoine Dupont qu'il est impatient de voir à l'œuvre.

Quels sont vos pressentiments avant cette quatrième étape qui fait suite à un début de saison mitigé ?

Disons que nous avons été en mode diesel depuis le début. Tout le monde espérait faire beaucoup mieux à Dubaï et à Cape Town pour commencer. À Perth, nous sortons trois gros matchs en poule puis nous avons échoué de peu face à l’Irlande au terme d’une rencontre de très haut niveau. On arrive à Vancouver avec toujours la détermination de remporter un tournoi. Cette épreuve nous avait souri l’an passé avec une deuxième place. On a la ferme intention de monter en puissance et d’engranger le maximum de confiance en s’appuyant sur nos principes de jeu.

Sur ce que l’on a vu depuis un an, le potentiel de votre groupe mérite mieux qu’une septième place au classement général, non ?

Le groupe finit de se construire, sa confiance augmente. Nous passons de très bons moments sur le terrain ensemble, c’est top. Maintenant, il n’y a plus qu’à sortir trois bons matchs de poule avant de construire nos phases finales.

Le groupe retenu à Vancouver affiche 24 ans de moyenne d’âge. Que vous inspire cette jeunesse ?

Il y a des garçons qui amènent beaucoup de qualités à l’équipe. Je pense à Théo (Forner), à Jefferson-Lee Joseph, à Nelson Epée, aussi, qui est de retour dans le groupe. Ce sont des éléments qui apportent énormément de fraîcheur et d’énergie. Il y a Antoine (Dupont), aussi, qui nous a rejoints sur cette tournée. Ça va être une autre plus-value.

Quel est votre regard sur son adaptation ?

Antoine est très à l’écoute et très intelligent. Maintenant, il faut le laisser jouer, lui laisser prendre ses marques. Nous allons l’accompagner au mieux pour, à l’arrivée, faire avancer l’équipe. Avec six matchs en trois jours, nous allons de toute manière avoir besoin d’un groupe solide et de pouvoir nous appuyer sur tout le monde. Antoine va découvrir ce niveau, on espère que l’on tirera le maximum de son potentiel.

Il n’y a jamais eu autant d’attentes autour de vous. Comment le vivez-vous ?

L’attente est là, on la sent. Nous sommes beaucoup plus médiatisés. On s’y est préparé. Il y a les JO qui arrivent, c’est la compétition ultime. L’équipe a envie de faire valoir sa performance et de placer la France en haut. Nous viserons une médaille. Mais ça passe déjà par dominer nos adversaires sur le Sevens Series.