Le tournoi de Vancouver (23 au 25 février) sera la quatrième étape du circuit mondial de rugby à 7 mais aussi la première du capitaine du XV de France Antoine Dupont. Heures et chaîne des matchs, poule des Bleus, groupe de l'équipe de France : découvrez toutes les informations à savoir sur la compétition !

Après les chaudes étapes de Dubaï, Le Cap et Perth, le circuit mondial de rugby à 7 prend ses quartiers dans un climat plus frais. C'est à l'extrême Ouest canadien, plus précisément au BC Place de Vancouver, que les joueurs font escale en cette fin février. Pour cette quatrième étape (sur huit totales), les septistes vont accueillir un petit nouveau dans leur rang, un certain Antoine Dupont.

Pour la première fois, le joueur du Stade toulousain intègre l'équipe de France à VII dans un tournoi officiel. Il va pouvoir se frotter aux meilleurs joueurs mondiaux de la disicpline dans l'optique de se préparer idéalement pour les Jeux olympiques de Paris. On vous explique tout pour suivre idéalement cet évènement à l'autre bout de la planète !

Les poules des équipes de France

Masculins :

Australie (3ème mondial - 44 points)

France (7ème mondial - 20 points)

Samoa (9ème mondial - 14 points)

États-Unis (8ème mondial - 16 points)

Féminins :

Canada (6ème mondial - 32 points)

France (3ème mondial - 44 points)

Grande-Bretagne (8ème mondial - 24 points)

Espagne (12ème mondial - 4 points)

À quelle heure regarder les matchs ?

Masculins :

23 février : France - États-Unis ; 23h36 (heure française)

- États-Unis ; 23h36 (heure française) 23 février : France - Samoa ; 4h40 (heure française)

- Samoa ; 4h40 (heure française) 24 février : Australie - France ; 22h49 (heure française)

Féminins :

23 février : France - Canada ; 21h58 (heure française)

- Canada ; 21h58 (heure française) 24 février : France - Espagne ; 2h52 (heure française)

- Espagne ; 2h52 (heure française) 24 février : Grande-Bretagne - France ; 21h05 (heure française)

Sur quelle chaîne ?

L'intégralité du tournoi de Vancouver sera à suivre sur le site Rugby Pass TV (rugbypass.tv) directement sur internet. Mais les matchs de France 7 seront aussi diffiusés par France Télévisions sur la plateforme france.tv avec les commentaires de Thomas Suteau et Fanny Horta. Le duo Paul Albaladejo - Thomas Suteau sera lui aux commandes lors du tournoi de Los Angeles.

Les groupes France

Le groupe masculin CAPILLA Esteban (Aviron Bayonnais)

DUPONT Antoine (Stade Toulousain Rugby)

ÉPÉE Nelson (Stade Toulousain Rugby)

FORNER Théo (USA Perpignan)

GRANDIDIER Aaron (CA Briviste Corrèze)

IRAGUHA William (FFR)

JOSEPH Jefferson Lee (SU Agen)

PAREZ-EDO MARTIN Stephen (Paris Université Club / FFR)

PASQUET Varian (FFR)

REBBADJ Rayan (RC Toulon)

RIVA Paulin (Rugby Club Auch / FFR)

SEPHO Jordan (FFR)

TIMO Andy (Stade Français Paris)

ZEGHDAR Antoine (Castres Olympique)

Le groupe féminin CIOFANI Anne-Cécile (Stade Français Paris)

COUTOULY Mathilde (Stade Toulousain Rugby)

DEZOU Lili (Stade Toulousain Rugby)

DROUIN Caroline (Stade Rennais Rugby)

GRASSINEAU Camille (Stade Français Paris)

GRISEZ Joanna (Stade Bordelais Rugby)

JASON Ïan (Stade Toulousain Rugby)

LOTHOZ Valentine (Stade Rennais rugby)

NEISEN Carla (Blagnac Sporting Club Rugby)

NOËL RIVIER Lou (AC Bobigny 93 Rugby)

OKEMBA Séraphine (Lyon OU)

PELLE Chloé (RC Chilly Mazarin)

ULUTULE Jade (Stade Rennais Rugby)

YENGO Yolaine (Stade Rennais rugby)

Les garçons montent en puissance petit à petit lors des différentes étapes. Neuvièmes à Dubaï, ils ont terminé hutièmes lors de l'étape en Afrique du Sud. Pour leur dernière sortie à Perth, ils ont accroché la sixième place.

Les femmes, elles, ont démarré très fort. En bronze à Dubaï puis en argent au Cap (défaite en finale face à l'Australie), elles ont quitté Perth avec une sixième place.

Après Vancouver, les joueurs et joueuses prendront la direction de Los Angeles (du 1 au 3 mars).