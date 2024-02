Gros coup dur pour le XV de la Rose. Le demi de mêlée titulaire Alex Mitchell est forfait pour le troisième match du Tournoi des 6 Nations face à l'Écosse.

Steve Borthwick va devoir s'adapter. Le sélectionneur de l'Angleterre doit faire face au forfait de son demi de mêlée titulaire Alex Mitchell. Indiscutable à la Coupe du monde et lors des deux premiers matchs du Tournoi, Mitchell est blessé à un genou et ne peut pas postuler pour le choc face à l'Écosse. La Fédération anglaise n'a pas donné davantage de détails, et n'a pas précisé la nature exacte de la blessure du joueur de Northampton ainsi qu'une date de retour. En attendant de savoir si Mitchell sera de retour pour la suite du Tournoi et notamment pour défier la France le 16 mars prochain, c'est Harry Randall qui le remplace dans le groupe anglais. Âgé de 26 ans, il a 8 sélections, mais n'a plus joué avec la Rose depuis le Tournoi 2022 où il avait débuté trois rencontres.

Squad update \ud83d\udccb



Head coach Steve Borthwick has named his 36-player squad for the upcoming #GuinnessM6N fixture against Scotland.#SCOvENG | #WearTheRose | @O2 pic.twitter.com/dBXiC6Wmdn — England Rugby (@EnglandRugby) February 18, 2024

Care ou Spencer pour débuter ?

Un gros match attend l'Angleterre samedi à Murrayfield face au XV du Chardon (17h45). Danny Care et Ben Spencer se disputent une place de titulaire, à moins qu'Harry Randall soit complètement relancé. Sur le début de compétition, c'est l'expérimenté Danny Care qui était sur le banc de touche. Les choix de Borthwick seront donc à surveiller de près.

Lire aussi : Vers une finale du Tournoi Angleterre - Irlande

Marcus Smith ne postule pas non plus pour le match face à l'Écosse. Le talentueux demi d'ouverture se remet d'une blessure au mollet. Le sélectionneur national pourra compter sur le retour d'Ollie Lawrence, qui a raté les deux premières rencontres en raison d'une blessure à la hanche. Il a néanmoins été déclaré apte à reprendre l'entraînement complet cette semaine. Jeudi, Steve Borthwick annoncera sa composition d'équipe pour le déplacement à Murrayfield. Le XV de la Rose a perdu ses trois derniers affrontements face aux hommes de Gregor Townsend.