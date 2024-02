Le préparateur physique Nicolas Jeanjean juge que l’état de fraîcheur de l’équipe de France s’est amélioré en Ecosse après le trou d’air vécu contre l’Irlande. Il attend encore une amélioration.

Quel bilan faites-vous de l’état physique des joueurs après les deux premières rencontres du tournoi ?

Nous n’avons pas su répondre à l’intensité physique de l'lrlande sur le premier match. C’était la première fois depuis quatre ans qu’on ne répondait pas au niveau de l’adversaire. Je me suis questionné sur les raisons de cette incapacité. C’est vraiment ce qui nous a empêchés de trouver des solutions défensives et offensives. Les raisons sont multifactorielles.

Lesquelles sont-elles ?

C’est la première fois que l’on joue un Tournoi des 6 Nations après une Coupe du monde avec un effectif assez stable. Il y a aussi l’enchaînement des matchs. Certains se sont arrêtés une quinzaine de jours avant la préparation au Mondial, il y a eu la Coupe du monde, la sortie de la compétition, et la reprise des championnats.

A lire aussi : 6 Nations 2024 - Matthis Lebel, Marko Gazzotti... Les 6 joueurs relâchés par le staff du XV de France et qui pourront jouer ce week-end

Les joueurs ont eu des traitements différents, entre ceux qui ont enchaîné directement, ceux qui ont pris quelques semaines de vacances, et d’autres quelques mois. On le savait, mais malgré tout, on a été surpris par le cap proposé par l’Irlande, et on n’a pas su y répondre.

Pourquoi ?

L’équipe d’Irlande fonctionne différemment. Trois mois après la Coupe du monde, ils ont eu une période de trois semaines sans match. Il y avait une différence de trois semaines par rapport à nos joueurs, qu’ils ont utilisée pour travailler ou se régénérer. C’est juste un constat. Ce qui est certain, c’est qu’on s’est mis au travail. On a essayé d’organiser le meilleur travail possible de régénération, car les joueurs viennent de loin, tout en les exposant à l'intensité qu’ils vont vivre lors des matchs internationaux.

L'entraîneur adjoint William Servat, auprès du deuxième ligne Posolo Tuilagi. Icon Sport

C’est tout le challenge qui était le nôtre. On a beaucoup échangé avec les clubs. Je crois que nous avons répondu de la meilleure des manières sur le déplacement en Ecosse. Il y a eu plus d’énergie, on a rivalisé avec l’intensité physique proposée par les Ecossais, ce qui nous a permis de tenir le match et de le remporter. Donc c’est une réelle amélioration.

Comment imaginez-vous l’évolution de l’état physique de l’équipe de France sur la fin du Tournoi ?

Nous avons une stratégie sur les semaines non jouées, lors desquelles nous essayons d’accumuler du travail physique et de la régénération, pour essayer d’avoir le maximum d’énergie pour la fin du Tournoi. C’était déjà mieux contre l’Ecosse.

A lire aussi : 6 Nations 2024 - Numéro 8 du XV de France ? "Ce poste me convient, je n’ai aucune inquiétude", confie François Cros

Le but, c’est de rivaliser avec les autres, et pourquoi pas à mesure de la compétition, de mettre en difficulté nos adversaires sur ce plan physique.