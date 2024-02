Dans l'émission ViàMidol Des Mauls et Débats, le demi de mêlée palois Thibault Daubagna explique les quelques jours qui ont suivi la défaite à domicile contre Castres et détaille comment la Section est parvenue à se relancer à Bordeaux ce samedi.

Les semaines se suivent sans se ressembler dans le Béarn. Le 3 février dernier, les Palois se faisaient battre sèchement à domicile par Castres en encaissant 44 points, tandis que ce samedi ils sont allés décrocher un superbe succès sur la pelouse de l'Union Bordeaux-Bègles 20 à 10. Entre les deux, une grande remise en question de tout le groupe de Sébastien Piqueronies, c'est ce que nous explique Thibault Daubagna, demi de mêlée de la Section dans l'émission ViàMidol Des Mauls et Débats : "On a été très vexés, très en colère contre nous-même. (...) On allait à Bordeaux pour se prouver les choses."

Bordeaux n'a pas confirmé son beau succès sur la pelouse de Toulon avec une défaite à domicile contre Pau. Accrocheurs et solides en défense, les Palois se relancent après quatre défaites de rang en championnat.



Force est de constater que les choses ont été prouvées puisque la Section l'a donc emporté en réalisant près de 300 plaquages sur l'ensemble de la rencontre, un total hors-norme.