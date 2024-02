Auteur d’un match remarquable à Chaban-Delmas, un stade qu’il affectionne particulièrement, le capitaine palois Beka Gorgadze raconte comment son équipe s’est retrouvée en défense, un secteur où elle avait failli il y a deux semaines contre Castres.

Le stage à Faro au Portugal vous a visiblement réussi…

Je pense qu’on peut le dire, oui… On a enfin retrouvé le sourire, mais c’est surtout le travail effectué après la défaite contre Castres qui a payé. Cela nous fait du bien, on est tous très fiers de l’effort collectif que l’on a fourni, de la solidarité qui nous a unis et que l’on devait absolument retrouver après le dernier match.

Est-ce la défense qui vous a fait gagner?

Il y a eu quand même beaucoup de plaquages ratés, mais on savait qu’il y allait en avoir. L’important, c’était d’être solidaires et de rattraper toutes les erreurs individuelles. Il fallait que l’on apporte une réponse après le match de Castres, car ce secteur nous avait fait mal.

On vous avait laissé dans une colère froide après la défaite au Hameau contre Castres. Ce revers a-t-il été salutaire ?

Cela nous a permis de nous remettre en question. Je pense qu’inconsciemment, on pensait trop à la suite, il nous tardait de couper. On a fini par le faire, puis on est partis en stage à Faro. Cela nous a permis de bien travailler et cela nous a fait du bien. Mais il ne faut pas s’arrêter là : la semaine prochaine, on reçoit Toulon et il y a aura encore deux rencontres derrière. Il faut garder le cap.

La Section était-elle dans l’obligation de prouver ?

Il fallait déjà se retrouver individuellement, se remettre en question et le faire ensuite collectivement. C’est bien de produire un match comme ça, après quatre défaites de suite. On s’est régalés, on a marqué de beaux essais et on a bien défendu. On a été efficaces dans les zones de marque, aussi. C’est clairement la défense qui nous fait gagner aujourd’hui.

Aviez-vous déjà disputé un match où votre équipe a effectué plus de 300 plaquages ?

Combien ? 300 ? Vraiment ? C’est énorme ! Non je ne crois pas. Après, j’imagine qu’il y a eu aussi beaucoup de plaquages ratés…

Vous affichez 90 % de réussite au plaquage…

Ah non c’est très bien, on peut en être très fiers ! Surtout après ce match contre Castres, où nous avons été des petits garçons. Les Castrais ont fait tout ce qu’ils voulaient, à se faire des offloads dans tous les sens…

À titre personnel, vous avez signé une très belle prestation. Aviez-vous à cœur de redevenir le leader que vous avez été ?

J’ai toujours à cœur de bien jouer à Chaban. La première fois que je suis revenu ici on a gagné, la deuxième c’était l’année dernière et on a pris cher. Dans la préparation ce match, j’ai essayé de m’enlever de la pression mais je savais qu’il fallait être présent devant un tel public. C’est toujours top de jouer ici. Quand je jouais ici, je n’ai jamais trop eu l’occasion de profiter de cette ambiance formidable. On savait qu’il allait faire beau, que le stade serait plein… On a voulu se faire plaisir. Et puis on avait beaucoup de choses à fêter aujourd’hui…

C’est-à-dire ?

Il y avait le centième match de Nicolas Corato et on voulait offrir une première victoire à Sam (Whitelock, N.D.L.R.) en Top 14. Je sais que ça lui tenait à cœur, donc je pense qu’il va pouvoir se relâcher par rapport à cela.