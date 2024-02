Le pilier droit du Castres olympique Wilfrid Hounkpatin a repris l'entraînement collectif cette semaine, affirme le Parisien. Mis à pied il y a plus d'un mois après l'annonce de sa poursuite pour violences conjugales, le Tarnais sera jugé le 3 avril.

Et si Wilfrid Hounkpatin jouait sous le maillot de Castres ce samedi, lors de la réception de l'Union Bordeaux-Bègles à Pierre-Fabre ? Mis à pied par le club tarnais le 10 janvier 2023 après une accusation de violences conjugales à son encontre, l'international français (1 sélection) avait interdiction de se rendre sur son lieu de travail. Mais cette période est donc consommée et Le Parisien informe ce mercredi que le pilier droit a bel et bien repris l'entraînement avec le groupe castrais cette semaine. Il n'est donc pas impossible de le voir sur le terrain lors de la 16e journée de Top 14 face à l'UBB ce week-end.

Le CO "n’entend pas se substituer à la justice"

Pour rappel, les faits se seraient déroulés dans la journée du lundi 8 janvier durant laquelle une dispute entre le joueur et sa compagne aurait éclaté sur fond de litige amoureux, entraînant des coups de la part du joueur envers la jeune femme. Dans un communiqué, le CO a tenu à être clair : "Après sa à mise pied le 10 janvier dernier et une sanction financière, le joueur a effectivement repris son activité professionnelle. Le CO condamnera toujours fermement toute action de l’un des joueurs/salariés portant atteinte à l’intégrité des femmes mais il n’entend pas se substituer à la justice qui se prononcera dans cette affaire d’ordre privée". La présomption d'innocence prime donc, alors que le joueur sera jugé le 3 avril au tribunal correctionnel de la préfecture du Tarn.

Présent au stade Pierre-Fabre dimanche soir, Hounkpatin avait assisté à la rencontre de Top 14 face à Toulon, qui a débouché sur une victoire du CO.