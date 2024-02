Le CO a réintégré le top 6 à la faveur de deux succès probants contre Pau puis Toulon. Une amélioration survenue après une intervention de Pierre-Yves Revol, qui a su trouver les mots pour relancer sa troupe.

Après plus de trente années passées à la tête du Castres olympique - il est le plus ancien président de Top 14 en activité - Pierre-Yves Revol a connu de magnifiques succès et aussi essuyé quelques tempêtes.

Proche du terrain et de ses hommes, le dirigeant tarnais sait mieux que quiconque quand et comment appuyer sur les leviers psychologiques qui sont à sa disposition pour relancer la machine castraise.

C’est ainsi qu’après une première escarmouche portée par voie de communiqué sur le site internet du club avant la réception de Clermont - soldée par une défaite à domicile, la deuxième de la saison - le président tarnais a senti l’urgence et est revenu à la charge lors du déplacement à Pau voilà quinze jours, alors que son équipe était à l’arrêt, comme anesthésiée par quatre défaites consécutives en Top 14. Là, dans l’intimité de la salle de réunion de leur hôtel palois, les joueurs castrais ont eu droit à une prise de parole en bonne et due forme de leur "boss". L’espace d’un instant, le temps s’est suspendu. "Les "vieux" Castrais sont habitués à ce qu’il prenne parfois la parole, à des moments stratégiques de la saison, expliquait une source proche du club. Mais les plus jeunes recrues ont quand même dû être surprises parce que ses interventions, toujours justes et bien senties, peuvent néanmoins parfois "piquer" un peu."

Les effets de la prise de parole de "PYR" ne se sont pas fait attendre. Les cadres de l’équipe, ciblés par l’intervention présidentielle, ont enclenché la marche avant et porté le CO vers un succès probant en Béarn, avec une production offensive et collective de bon niveau, où l’on retrouva le vrai visage de Santiago Arata, Pierre Popelin, Tom Staniforth ou Leone Nakarawa. Certains ont su se remettre en question et rebondir de la meilleure des manières. On pense ici à Pierre Popelin : auteur d’un début de saison stratosphérique, l’ex Rochelais était entré dans une période de doute et était en perte de confiance. Replacé à l’arrière pour compenser la blessure longue durée de Julien Dumora, il a eu la lucidité de se décharger de la responsabilité du tir au but au profit de Louis Le Brun avant le match contre Pau. "Jouer à l’arrière m’a fait du bien, confiait "Pop" au sortir du match dans le Béarn. Ça m’a libéré la tête où des nœuds commençaient à se former. Les faits d’avoir partagé les responsabilités avec Louis nous a fait du bien à tous les deux et cela s’est ressenti sur l’équipe."

Vers la passe de trois ?

Dans la même veine d’idées, le "glissement" de Louis Le Brun au poste de 10 et celui de Pierre Popelin à l’arrière est aussi une solution qui porte ses fruits à ce moment de la saison. Comme s’ils étaient remotivés par la fraîcheur mentale retrouvée de leurs deux leaders de jeu créatifs, les Tarnais ont retrouvé de l’allant offensif et redeviennent l’équipe spectaculaire et prolifique qu’ils furent lors du premier tiers de la saison, avant le terrible trou d’air de l’hiver. Leone Nakarawa multiplie les offloads (quel joueur il est encore du haut de ses 36 ans !) et les essais s’enfilent comme des perles (cinq contres Pau, trois contre Toulon).

A lire aussi : Top 14 - Leone Nakarawa prolonge à Castres jusqu'en 2025

Et s’il faudra attendre samedi soir pour savoir si les Castrais auront réussi leur pari d’enchaîner un troisième succès consécutif en Top 14, l’embellie entrevue à Pau s’est déjà confirmée face à Toulon au cours d’une rencontre durant laquelle les Tarnais ont atteint un excellent niveau dans les secteurs de la discipline et de la défense. Avec seulement six pénalités sifflées contre eux et aucun carton récolté, les joueurs du CO ont établi un record très positif : jamais ils n’ont été si peu pénalisés cette saison. Encore une voie bien tracée et sur laquelle il faudra tâcher de poursuivre.

Rassérénés par ces succès qui compensent un peu les défaites à domicile subies contre Perpignan puis Clermont, le Tarnais ont maintenant le plus dur du travail devant eux : confirmer face à l’UBB - qui demeure une des meilleures équipes de Top 14, même amputée de ses internationaux - ne pas retomber dans leurs travers de l’hiver et s’installer durablement dans le top 6. Ce qui demeure l’objectif fixé à tout le groupe en début de saison par… Pierre-Yves Revol himself. Gageons que le patron du CO sera à nouveau écouté…