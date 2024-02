Florian Grill, le Président de la FFR, a accordé un entretien à Midi Olympique, il est revenu sur la situation financière de la Fédération. L'intégration d'Antoine Dupont pour les Jeux Olympiques ou les derniers résultats du XV de France ont été abordés.

Alors qu'il a récemment publié un message dans lequel il s'en prenait à son opposition, Florian Grill, le Président de la FFR, est revenu sur la situation de la fédération dans un entretien qu'il a accordé au Midi Olympique. Il n'a éludé aucun sujet et s'est largement confié sur la situation financière de la FFR, "Il faut l’entendre une bonne fois pour toutes : tout le rugby vit au-dessus de ses moyens ! À l’international comme en France. Pas une seule nation supposée riche n’est pas en déficit", a-t-il avoué.

"Il aurait fallu être fou pour lui dire non"

Mais il est également revenu sur les résultats du XV de France et le début de Tournoi des 6 Nations compliqué, "Ce n’était pas un grand match mais j’ai vu beaucoup de signaux positifs. Cette équipe est sur le bon chemin", a analysé Florian Grill à propos de la victoire en Écosse. Le cas d'Antoine Dupont, absent du tournoi et qui se prépare pour les Jeux Olympiques, a aussi été évoqué, "C’est une chance incroyable pour notre pays et notre sport et il était normal de tout faire pour l’aider à exaucer son rêve (...). Le 7 réclame une préparation spécifique. J’ai d’ailleurs beaucoup aimé l’attitude d’Antoine (...). Les JO sont un événement fabuleux et sa présence est géniale pour la visibilité de notre sport, qui sera le premier à disputer sa compétition. Antoine veut se préparer en conséquence, à la hauteur de cet événement. Notre rôle à tous était de l’aider. Il aurait fallu être fou pour lui dire non."

