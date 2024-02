L’Agenais Alex Burin n’est pas le premier joueur de Pro D2 à avoir été appelé en équipe nationale. Mais à l’époque professionnelle, jamais le sélectionneur n’était allé aussi loin dans la hiérarchie car le SUA est onzième.

La présélection d’Alex Burin est un petit événement car, à l’époque professionnelle, on n’avait jamais vu un sélectionneur du XV de France aller chercher un joueur dont le club (Agen) est classé onzième de Pro D2. C’est vraiment loin dans la hiérarchie. Mais on a vu par le passé d’autres joueurs issus de la deuxième division revêtir le maillot bleu. Récemment en 2021, ce fut le cas de Melvyn Jaminet et Quentin Walcker, de Perpignan (tournée en Australie). En 2018, Demba Bamba avait été convié pour les tests de novembre alors qu’il jouait à Brive (le seul à être convié en pleine saison).

Ce dimanche, l'équipe de France a annoncé que Thomas Laclayat, blessé, était forfait pour le match prochain match du Tournoi des 6 Nations, face à l'Italie. Il est remplacé par le pilier droit d'Agen, Alex Burin.



En 2007, on avait vu Franck Montanella, alors à Auch, participer à une tournée en Nouvelle-Zélande. Mais tous ces joueurs jouaient dans des clubs qui montaient ou étaient en passe de monter en Top 14 ou Top 16. Certains avaient même déjà signé dans des grands clubs (Jaminet à Toulouse, Walcker à Castres, Montanella au Stade Français). Demba Bamba, lui, était carrément prêté par Lyon, club d’élite, à Brive.

Amédée Domenech et Jacques Fouroux aussi

Dans un passé plus lointain, certains grands joueurs ont aussi connu leur première sélection en jouant en deuxième division, le célèbre pilier Amédée Domenech qui était à Brive en 1955 ou le brillant centre Jacky Bouquet qui évoluait à Bourgoin-Jallieu en 1954, mais aussi le trois-quarts aile Jean Colombier en 1952 (il jouait à Saint-Junien).

La comparaison est difficile à faire selon les époques car il exista longtemps une Première Division Groupe B qui était en fait un championnat de second niveau (années 70-80-90). Jacques Fouroux jouait à ce niveau avec Auch quand il fut le capitaine du Grand Chelem en 1977. Idem pour Alain Lorieux en 1987 quand il portait les couleurs d’Aix-les-Bains et de Patrick Estève qui, au même moment, jouait à Lavelanet. Les deux hommes ont fait la Coupe du Monde en étant loin de l'Elite. Même cas de figure en 1993 pour le pilier Laurent Seigne.